Samsung Galaxy S10 E 可能取消屏下指紋解鎖功能？

Samsung Galaxy S10 系列備有三個基本型號早已不是新聞，最近網上流出有關 Galaxy S10 系列的保護貼宣傳照，可以看到原來 Galaxy S10 Lite 正名應該為 Galaxy S10 E。而且為了讓 Galaxy S10 E 與 Galaxy S10 在規格上有明顯分別，Galaxy S10 E 將不會搭配屏下指紋解鎖技術，意味備有屏下指紋解鎖功能的只會有 Galaxy S10、S10 Plus 及 5G 版本。

由於 Galaxy S10 系列統一採用 Infinity-O 全屏幕設計，因此 Samsung 早前力推的虹膜解鎖自然沒有空間使用；若 Galaxy S10 E 不備屏下指紋解鎖技術，那用家便只能再次依賴傳統的指紋解鎖了。至於 Galaxy S10 E 的指紋感應器位置目前尚未有太多資料，但感應器除了設於機背外，亦因手機用上平面屏而可能設於機側。