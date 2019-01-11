ASUS ZenBook 13 機身細過 A4 紙　流動性更勝 MacBook Air？

【ASUS ZenBook 新種抵港】10 年前，Apple 發表驚為天人的輕薄筆電 Macbook Air，PC 陣營為了與之對抗，聯合起來製造了名為「Ultrabook」的新種筆電與之抗衡。10 年飛快過去，Ultrabook 早已變成了歷史名詞，但在那段時期催生的 PC 系列產品，有部份仍然奮戰到今日，講流動性、講規格甚至不比 Apple 上年尾上市的新 Macbook Air 遜色，而其中一個，就是出自 ASUS 之手的 Zenbook 系列。

ASUS ZenBook 最近又有新作抵港，而且一推出就是三個不同尺寸，他們的規格大同小異，主力採用第 8 代 Intel Core i 處理器，其中官方重點力推的，必然是當中 13 吋的型號，皆因在新型超薄邊框的加持之下，Zenbook 13 的機身甚至要比 A4 紙更細小，流動性絕對是市場之最！

比 A4 更細小的 Zenbook 13

ZenBook 13（售價＄9,998） ZenBook 13 採用近來日漸流行的超窄邊框屏幕，屏佔比高達 95％，機身的長、闊參數為 30.2 x 18.9 cm，對比起 29.7 x 21 cm 的 A4 紙面積更細小。



MacBook 新系列出品最為人所詬病的地方，在於機身插槽不足，而 ZenBook 系列在縮小了機身的同時，卻盡量保留了不同的 I/O 供用戶使用，包括標準的 USB Type-A、USB Type-C、3.5mm 耳機插槽，甚至還有一個 HDMI 輸出，對商務用戶而言算十分便利。

今個系列的一大特色，是 13、14 吋型號皆有的觸控板 NumPad，可以讓用戶更方便地輸入數字

特設「醺酒紅」

今次 ZenBook 三個型號除了一向都有的 ASUS 招牌色「皇家藍」以及「冰柱銀」，ZenBook 13 在今年稍後又會有特別版「醺酒紅」推出市場，基本上全機設計都一樣，只是換成不少用戶都鍾愛的大紅色：

容量更大、屏幕更大的選擇 ZenBook 14

ZenBook 14（售價＄9,998 起）

ZenBook 13 機身夠細小，但規格如果對規格有更高要求、例如需要更大容量的 SSD，就可能要向更大尺寸的 ZenBook 14 埋手。在外型上，ZenBook 14 僅是一部放大版本的 ZenBook 13，除了屏幕放大至 14 吋之外，機身 I/O、以至 TouchPad 上的 NumPad 都與 ZenBook 13 一樣。

在售價方面，硬碟 256GB、8GB RAM 的版本與 13 吋的 ZenBook 一樣是＄9,998，如果想要加大到 512GB、16GB RAM 的話，ZenBook 14 亦容許你加＄2000 進行升級，而 ZenBook 13 則無此選項。

更強圖像運算 ZenBook 15

ZenBook 15（售價＄12,998）

ZenBook 13、14 兩部皆採用 NVIDIA GeForce MX150（2GB）作為圖像運算，但如果有需要更強勁的機能，或者就要考慮一下更大尺寸、但擁有 NVIDIA GeForce GTX1050 Max-Q 顯卡的的 ZenBook 15。

由於有更多空間可以放下實體鍵 NumPad，ZenBook 15 並不像 13、14 吋版本一樣在 TouchPad 上加入 NumPad。

因為有更多空間，ZenBook 15 還加入了一個標準的 SD 卡插槽