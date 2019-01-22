IKEA推出iPhone專用Lightning線．MFi認證香港有得賣！

IKEA 近期推出獲得 Apple MFi 認證的 Lightning 連接線，1.5 米的 iPhone 線定價卻幾乎是有 MFi 認證產品當中最便宜的一款，同款另外更有 USB-C 及 microUSB 連接線。雖然早前有消息指香港未有引入這款產品，但其實現時 IKEA 已經有現貨，記者立即跟大家看看定價多少。

IKEA 近期推出獲得 Apple MFi 認證的 Lightning 連接線，1.5 米的 iPhone 線定價卻幾乎是有 MFi 認證產品當中最便宜的一款，同款另外更有 USB-C 及 microUSB 連接線。雖然早前有消息指香港未有引入這款產品，但其實現時 IKEA 已經有現貨，記者立即跟大家看看定價多少。

IKEA 推出的 iPhone Lightning 連接線，有 MFi 認證之餘，定價更只需 $79。（區慶威攝）

IKEA 推出的 iPhone Lightning 連接線，是屬於 Lillhult 系列線旗下的新產品，由於定價只需港幣 $79，加上有 Apple 的 MFi（Made For iPhone）認證，比起市面上不少未有 MFi 認證的副廠產品更便宜。有 Apple 的 MFi 認證，理論上就不會出現 iOS 升級之後不能使用的問題。作為參考，官方的 1 米 Lightning 連接線價錢為 $149，而 2 米版本則索價 $229。Lightning 連接線以尼龍編織而成，理論上比一般膠物料製作連接線耐用，而且線長足足有 1.5 米，比起同樣取得 MFi 認證的小米、Mini So 等 1 米長產品似乎更加抵玩。

IKEA Lillhult 系列 Lightning 線及 USB-C、microUSB 線定價（按圖放大）

除了獲得 MFi 認證的 Lightning 線外，Lillhult 系列更設有 USB-C 及 microUSB 連接線，同樣以尼龍物料編織而成，長度亦一樣為 1.5 米，但定價則只是 $39，價錢基本上平絕所有沒有牌子的副廠線。IKEA 說到底都是一個跨國大型品牌，充電想安全一點，選購連接線應該還是大牌子比較可靠。順帶一提，由於香港 IKEA 官網並未有將這條 Lightning 線上架，而致市場誤傳產品未有引入香港；其實 Lightning 線是跟 Lillhult 系列一起到港的，大家只要走到門市，貨源供應充足的話就有機會買到。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079