IKEA 推出 iPhone 專用 Lightning 線．MFi 認證香港有得賣！

IKEA 近期推出獲得 Apple MFi 認證的 Lightning 連接線，1.5 米的 iPhone 線定價卻幾乎是有 MFi 認證產品當中最便宜的一款，同款另外更有 USB-C 及 microUSB 連接線。雖然早前有消息指香港未有引入這款產品，但其實現時 IKEA 已經有現貨，記者立即跟大家看看定價多少。

IKEA 近期推出獲得 Apple MFi 認證的 Lightning 連接線，1.5 米的 iPhone 線定價卻幾乎是有 MFi 認證產品當中最便宜的一款，同款另外更有 USB-C 及 microUSB 連接線。雖然早前有消息指香港未有引入這款產品，但其實現時 IKEA 已經有現貨，記者立即跟大家看看定價多少。

IKEA 推出的 iPhone Lightning 連接線，有 MFi 認證之餘，定價更只需 $79。（區慶威攝）

IKEA Lillhult 系列 Lightning 線及 USB-C、microUSB 線定價（按圖放大）

除了獲得 MFi 認證的 Lightning 線外，Lillhult 系列更設有 USB-C 及 microUSB 連接線，同樣以尼龍物料編織而成，長度亦一樣為 1.5 米，但定價則只是 $39，價錢基本上平絕所有沒有牌子的副廠線。IKEA 說到底都是一個跨國大型品牌，充電想安全一點，選購連接線應該還是大牌子比較可靠。

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