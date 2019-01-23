Oppo 或於 MWC 2019　帶來 10x 光學變焦的 Oppo F19

發布會將會展出 10x 光學變焦手機的實拍相片。

數碼生活
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Oppo 早前正式公布手機上的 10x 光學變焦技術，並預告將於 MWC 2019 帶來更多消息。近日，Oppo 終於發出邀請函，將會在 MWC 2019 開幕前的 2 月 23 日，舉行名為「Innovation Event」的發布會。（文：黎生）

Oppo 的手機攝影科技發展迅速，早前便帶來手機上的 10x 光學變焦技術，成為市場焦點，並預告將於 MWC 2019 期間公布更多資訊。最近， Oppo 終於公布會在 2 月 23 日舉行發布會，對外展示更多 10x 光學變焦的拍攝質素。到底 Oppo 以三攝配置的 10x 變焦技術成效如何？屆時便自有分曉。

Oppo 將於 2 月 23 日在 MWC 2019 舉行前率先舉行發布會。

由於 Oppo 將會展出 10x 光學變焦手機的示範相片，代表已有內建有關技術的手機。故市場估計 Oppo 將會在 MWC 2019 會場內，展出預計型號為 Oppo F19 及 F19 Pro 的新手機，讓一眾用家可以即時現場體驗，確實讓人相當期待。

另外，Oppo 今次發布會為「Innovation Event」，故此坊間亦相信 Oppo 會同步帶來「光感屏幕指紋識別」，進一步提升辨識範圍及成功率。

來源：twitter
 

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