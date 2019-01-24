LG 預告 MWC 2019　新手機將加入手勢操控功能

LG 剛剛發布了有關 MWC 2019 活動的影片，預告品牌將於 MWC 2019 期間，發布全新的手機手勢操控方式，讓用家可以告別普通的觸控操作，讓人期待 LG G8 將會帶來全新的使用體驗。（文：黎生）

MWC 2019 尚有一個月便會舉行，LG 亦終於發布了有關 MWC 2019 活動的資訊。影片中可以看到LG 將於 2 月 24 日舉行發布會，並且以「Goodbye touch」為主題，意味屆時將會公布嶄新的手機操控方式。觀其影片中備有示範大量的手勢操作，坊間一般相信 LG 將再次在手機上引入手勢操控。

LG 將於 MWC 2019 舉行新品發布會。

LG 預告用家將可以告別觸控，投入手勢操控。

到底如何再次利用手勢操控操作手機，就看 LG 工程師的開發功力了。

另外，早前 LG G8 ThinQ 亦有電腦合成圖流出，雖然外型沒有太大驚喜，但卻極可能加入了 LG 全新的手勢操控，並且將於 MWC 2019 期間正式發布，使 LG 繼續保持在 MWC 期間發表 G 系列手機的傳統。



到底今次 LG 的葫蘆內買什麼藥，等到 2 月 24 號就可以一清二楚。



來源：androidauthority