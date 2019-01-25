vivo 公布無縫無孔手機 Apex 2019．注定難以量產！？

無邊框？Out 啦！最近手機興起「無縫無孔」啦！內地手機廠商近幾日動作多多，接連有兩間廠商都發表了他們的「無縫」手機，而 vivo 稍早前亦在北京的發布會上帶來了他們的無縫概念機 Apex 2019。

一如上年度的 Apex，今年度登場的 Apex 2019 一樣是一部可以供在場人士拿上手把玩的「概念機」，不過其目的僅供技術展示，最終會成為市售商品的機會微乎其微。

那 Apex 2019 展示的究竟是甚麼技術？先講外型設計方面，Apex 2019 的全機身皆沒有任何縫隙或孔洞，據早前有人試玩過後的評語指，它拿上手非常似一粒玻璃製的石春，通話時的聲音是透過屏下共震傳播的。

無縫無孔，那充電需要怎麼解決？vivo 就為 Apex 2019 加入了名為 MagPort 的磁吸式充電機制，讓用戶不用插線都可充電。



Apex 2019 採用 6.39 吋的高清全屏幕，今次 vivo 在其上加入了全屏幕的指模掃瞄，換言之用戶在解鎖時再不用按壓屏幕的獨定位置就能開機，非常方便，絕對是不少人期待的新功能。 設計美形、功能具前瞻性，那鏡頭方面呢？Apex 2019 採用的是 1200 萬像素+ 1300 萬像素的主鏡頭組合，那前鏡頭呢？呀對了，Apex 2019 它是沒有任何前置自拍鏡頭的 － Apex 2019 無縫設計背後，還是有相當大的「代價」呀。

Apex 2019 目前的評價兩極，一方面人們為擁有新科技的未來手機而感到興奮、另一邊廂有人表示無法想像一部沒有前置鏡頭的智能手機會是何樣。但各位真的不需要太過校真，始終 Apex 2019 都是概念機一枚，各位還是未買得到、用得到它的。