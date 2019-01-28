Nokia 9 PureView 及疑似 8.1 Plus　MWC 2019 登場

Nokia 9 PureView 及疑似 8.1 Plus 將會在 MWC 2019 正式登場！Nokia 在確認參與 MWC 2019 的同時，有關發布會的宣傳品亦相繼流出，相信西班牙當地 2 月 24 日的發布日將會正式公布 5 鏡頭手機 Nokia 9 PureView 及 8.1 Plus 的開孔屏手機。（文：黎生）

Nokia 的 CPO Juho Sarvikas 日前在 Twitter 確認 Nokia 將會參與 MWC 2019，而兩張 Nokia 發布會的宣傳品亦同時在網上流出。宣傳品中顯示 Nokia 將於 2 月 24 日舉行活動，推出萬眾期待的全新手機。雖然兩張海報看似只提供了發布會的日期，但經過後期處理，卻發現均暗藏玄機；Nokia 預計將於 MWC 2019 年同步推出全球首部 5 主鏡手機及旗下首款打孔全面屏手機。

將海報調色，便會發覺原來隱藏了 Nokia 9 PureView 五鏡的一部分。

市場期待已久、發布日期多次誤傳、全球首部配備 5 鏡頭的 Nokia 9 PureView 似乎終於登場有期，而且坊間更預期 Nokia 9 PureView 的相機不但備有蔡司認證，而且更會加入「失傳已久」的 Pureview 攝影技術，令人更加期待；且看 Nokia 9 PureView 能否再次成為品牌的經典之作。

另一張海報調色後，則可以看到打孔全面屏手機的外型。

市場預計打孔屏手機將會是較早前流出電腦合成圖的 Nokia 8.1 Plus。

除了 Nokia 9 PureView 外，流出的宣傳品中還預告 Nokia 將會推出一部打孔全面屏手機；而由於早前流出的 Nokia 9 PureView 的外型並不是打孔全面屏，而宣傳品中手機的剪影亦跟早前流出的 Nokia 8.1 Plus 電腦合成圖接近，故市場預期另一部手機將會是 Nokia 8.1 Plus（編按：據中國方面的市場消息，打孔全面屏的型號很大機會為 Nokia 6.2）。



來源：GSMArena