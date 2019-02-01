【年廿八大掃除】豬年洗白白：AirPods、耳機清潔保養教學

又到農曆新年假期前夕，傳統上年廿八就要大掃除，隨身物品當然都要清潔一番。耳機是最貼身的聽歌器材，相信沒有人不帶出街。隨住大家對聽歌的要求，AirPods甚至一般耳機的構造也愈出愈精細，清潔和保養也成為重要課題。

年廿八要洗白白一於先從小物品開始！別小看一千幾百元的AirPods等耳機，要保持好音質和耐用，久不久便要清理一下，而一萬幾千的高級耳機就更加須要保持乾淨。常見的耳機污垢多是來自耳朵的油脂分泌和耳垢，這些都是表面就看得到，也不難清潔，但並非代表求其掃幾下就好，今次趁住年廿八，一於同大家分享一些平民化的清潔耳機心得。

清潔耳機其實唔難！眼鏡布、棉花棒和細毛刷這些是一般家居都會有的東西。

一般耳機清理工具

要用的工具其實很簡單，眼鏡布、棉花棒和細毛刷，這些一般家品店也買得到，當中較為專業的是附有超小型鐵圈的細毛刷，要到音響店購買，但如果嫌麻煩也可以用細毛牙刷和牙籤代替。

清理耳機專用的細毛刷，毛身極幼和較硬。

專用刷的最大優點是附有細鐵圈，可以用來清理耳機細孔。

清理表面塵垢方法與步驟（點圖放大）

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進階耳機清潔步驟（點圖放大）

AirPods 清潔篇

除了一般有線耳機外，無線耳機也逐漸多人使用，對應蘋果產品的 AirPods 更成為部分人的首選。雖然，AirPods 使用上非常方便，但很多用家都表示充電盒容易積蓄污垢，全白色的設計更是突出骯髒。不想每次打開充電盒也看到黑色一點點，但又沒有專業的耳機清潔用品？其實只要兩個簡單的工具就可以完成清潔。

只要使用Blue Tack和牙籤就能完成簡單清潔（陳錦洪 攝）

AirPods 清理工具

要清潔 AirPods，其實只要準備這兩個十分容易找到的工具：Blue Tack 和牙籤，應該在家中或辦公室都不難找到。不少人都以為要使用過於專業的工具，因此一直耽誤清潔 AirPods，其實簡單的工具也能發揮出色的效果。

清理充電盒方法步驟（點圖放大）

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清理 Air Pods 耳機方法步驟（點圖放大）

後記：日常保養最緊要防潮

現時買耳機無論有線定無線，九成都會送上收納盒或袋，當清潔玩後放回入盒其實還不夠，由於濕氣是耳機大敵，建議大家在盒內放入防潮珠，一般用食物或其他物品附帶的已可以，簡單又方便。

平常在耳機盒內放入防潮珠可以避免耳機潮濕損壞。