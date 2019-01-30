【宅民迎豬年】新年大掃除螢幕清潔篇　中性液體加細纖布是王道？

年廿八，洗邋遢，送舊迎新迎豬年。平板電腦、智能手機等生存必需品日日掂，含菌量據聞同廁板不惶多讓；屋企或公司部電腦的螢幕即使不常用手接觸，塵埃、濕氣甚至咳嗽打乞嚏的體液噴濺都會令個Mon佈滿污漬。所以不要等到2月2日年廿八了，坐言起行，現在就使你個螢幕重現平滑、清晰、明亮又緊緻吧。 圖片：黃正軒攝

年廿八，大掃除，01宅民黨與你分享洗平板清潔螢幕心得。指紋、死皮、面油、食物油、微塵和各種難以想像的污穢都會令智能手提電話、平板和其他電腦的螢幕失去光彩和含菌量高，間接成為傳播疾病溫床，自己病事大，搞到家人病埋就更大，都是盡早執靚個Mon迎豬年新歲好過。​

電子產品玻璃清洗液，以及專門微細纖維電腦布。

市面上電腦專用超細纖維布，清潔有效之餘又不會像紙巾般刮花螢幕玻璃。 一般人用手機或平板，都是十年也不抹一次，或者一抹便「求其」地用紙巾沾火酒來了事。其實大家上網都可能聽過，未經稀釋之高濃度火酒等酒精液體雖然消毒殺菌超有效，卻有可能侵蝕損壞機身（金屬和塑膠物料都有風險），更有機會流入滲入玻璃螢幕底下，破壞當中的保護層，令畫面出現暗黑印、變黃也不出奇；而用紙巾抹，粗糙的木質纖維都很容易刮花螢幕。雖然玻璃Mon貼可以阻隔，但Mon貼表面平白多了痕跡也不好看。如此做法是方便，但風險實在太高，還是不要偷懶了，使用電子產品玻璃清洗液和專門電腦布為妙。

記者於12蚊店買來的「超極細纖維」電腦布標榜以比一般毛線纖維幼細的多角形纖維縫製，其立體構造擴大表面面積，有助吸水吸油，帶走污漬。

其實使用平板、手機隨機附送的電腦布，平日勤加拭抹，已可確保螢幕的基本清潔；只是配合清洗液，布料質地就未必款款適用。記者於12蚊店買來的「超極細纖維」電腦布標榜比一般毛線纖維幼細的多角形纖維縫製，其立體構造擴大表面面積，有助吸水吸油，帶走塵土污漬，而且乾抹濕抹皆宜，可配合液體清潔劑使用。

私伙陳年Samsung Galaxy Tab，一個字：劣跡斑斑。

中性清洗液，永遠要加在布料上，千祈不要直接滴在螢幕表面，否則過量的液體會流入機體。

用微細纖維的一面，輕力抹拭螢幕表面。

雖不至於煥然一新，但污漬都清除了八九成。

螢幕清洗液方面，記者同樣於12蚊店買來的一枝DAISO JAPAN出品，標榜可應用於手機、相機鏡頭、眼鏡和電腦Mon。其實此清洗液的成份都含有火酒（2-丙醇 Isoprophyl Alcohol），不過有馬來酸、防止劣化安定劑同蒸餾水等其他成份稀釋，pH值5.8跟水差不多（純水pH值是7，不過因為吸收大氣二氧化碳而微微酸化成pH5.8），為中性液體。酒精比例應較坊間藥房的75%火酒來得低，刺激性低。不過我要在此強調，仍是擔心火酒傷Mon的朋友，不妨選擇以清水、清水加中性梘液或者中性玻璃清潔劑來拭抹營幕，那就夠晒穩陣。也曾見過有人用膠紙黏走螢幕灰塵污漬，不過膠紙容易留痕，個人對此有所保留。

電子螢幕清洗液的成份都含有火酒（2-丙醇 Isoprophyl Alcohol），不過有馬來酸、防止劣化安定劑同蒸餾水等其他成份稀釋，pH值5.8跟水差不多，為中性液體。

用了4年之辦公室Laptop Notebook，難免有所不潔。