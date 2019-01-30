安兔兔Antutu 跑分將推出 AI 人工智能獨立評測

【安兔兔Antutu 跑分 AI 人工智能獨立評測】因智能手機普及而聞名的中國手機評測軟件《安兔兔手機評測》剛剛宣佈，將會發布《安兔兔 AI 評測》App，將手機 AI 運算能力量化，以便手機用戶可以自行客觀地比較不同手機平台的 AI 運算能力。雖然目前 Google Play Store 尚未正式上架，但用家卻可以自行前往安兔兔官網下載。（文：黎生）

不過安兔兔官網表明目前《安兔兔 AI 評測》尚未完成，因為坊間的手機 AI 方案眾多，而只有 Qualcomm、MediaTek、Kirin 及 NVIDIA 公開了相關 AI 的 SDK 套件，而 Samsung 的 SDK 套件則依然未正式公布，故 Samsung 的 AI 在《安兔兔 AI 評測》的評分將不足以反映其實際運算能力，而這情況需要等 Samsung 公開其自家 AI 的 SDK 套件才能解決。

《安兔兔 AI 評測》將會根據兩個項目進行測試；利用《安兔兔 AI 評測》，用家將可以量化比較手機的 AI 運算功能。

《安兔兔 AI 評測》共有「圖片分類」及「對象識別」兩個項目；「圖片分類」將以 Inception v3 神經網絡系統測試 200 張相片，而「對象識別」則以 mobilenet ssd 神經網絡統測試一段 600 fps 的影片。另官方預告在《安兔兔 AI 評測》正式版發布後，更會推出《安兔兔 AI Mobile Tool》以協助開發商調校 AI 應用功能。

資料來源：Antutu