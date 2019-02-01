維園年宵2019．網店平台「掌舖」首個O2O無人檔　手機支付全自助

香港首個O2O自助無人年宵攤擋「掌舖」現身維園。離豬年只有不足一星期，你行了年宵未？今個維園一如以往越接近徐夕便越多人前往，不少攤檔也駐重兵落力叫賣。當中卻有一個檔口反其道而行。本地網舖工具公司「掌舖 Boutir」租下184、189及190攤位，於年宵初期以全港首個O2O全自助無人攤擋形式經營。 圖片：黃正軒攝

本土網舖平台掌舖 Boutir於維園年宵市場，帶來全港首個O2O自助無人年宵攤擋。顧客於攤檔看中貨品，只需透過手機掃描QR Code，即可選用不同的電子支付方式如支付、信用卡、Apple Pay或Google Pay購買貨品，然後於攤擋即時以手機訂單取貨。

香港首個O2O自助無人年宵攤擋「掌舖」現身今年維園。

掌舖創辦人之一吳家嘉（Eric）承認，全自助化對香港零售業可能較陌生、較難落實，全因商家習慣跟顧客面對面溝通，讓他們體驗商品。「不過現在愈來愈多中小企看到網舖的好處，它可以不限時地運作，亦無須承受租金之苦。」於是Eric構想將兩者結合，取長補短：「特別是有實體舖的商戶，更可透過建立網舖輕易地把生意數碼化。」掌舖遂於2019維園年宵首日推出O2O無人店概念，讓大眾體驗線上線下結合的零售購物模式。

透過年宵無人店，Eric志在向大眾示範O2O店舖概念：營業時間前實體舖可以照常運作（線下模式），營業時間過後就會變成無人店（線上模式）。他即場向記者示範「即掃瞄，即購買」的手機電子支付操作流程。

掃瞄心水產品QR Code。

進入訂購結算畫面。

掌舖亦已增設「轉數快」支付

揀貨後點選結算，然後用轉數快。

產生一個交易QR Code。

Eric表示，掌舖全球現有超過46,000商戶、73萬項貨品上架。除了連結至不同收付款平台、讓商家自由設定運送方法外，網舖更連結至各大社交平台如Facebook及Instagram，商家可從WhatsApp、Line、Facebook Messenger、WeChat、電話與顧客隨時聯絡，拉近雙方關係，提高銷售額。商家亦可憑網站收集到的數據及數碼足跡，了解有興趣客戶的族群特性及表現，制定或進一步改善數碼行銷策略、方向和目標。

登記掌舖App後，一開始戶口是免費；但免費用戶設有訂單上限，一個月最多只能5張單的交易，亦有很多進階經營功能不能啟用，如商品選項、商品分類、折扣價錢、制定優惠代碼、電腦商品管理等。Eric講解，如果商戶覺得平台合適，可以決定成為付費用戶，「當中有兩個計劃、分別為每月78元及每月240元，享用更多更全面功能，一站式管理訂單及商品，開設自己專屬網上商店。」

早前掌舖開展「玩轉新零售」創業比賽，得出6隊最後參賽商戶，將於是次O2O年宵攤位比併最高銷售額，爭奪總冠軍贏得總值22,000元奬金及其他奬品。記者與當中兩戶參賽者一談O2O經營模式，對他們生意的意義。

Direct為多功能環保清潔產品品牌，創辦人Vincent和太太Erin曾居於紐西蘭，欣賞當地環保事業，毅然辭工開發環保清潔產品，招牌貨為「無水洗車」的奈米蠟二合一洗車液。「其實今次是我們第一次玩O2O，是一個新挑戰。」他們覺得在年宵這樣人流極高的環境開設O2O無人檔，是新鮮而反傳統的做法，反而可引起人注意。Direct於去年11月登記了掌舖App，不久後更參加了「玩轉新零售」創業比賽，獲得是次擺檔機會。

「最初在掌鋪開店時，生意較少。因為不只我們要進行線上交易，還要學憧在Facebook等社交平台宣傳。」自居為Online Marketing初哥的Vincent還在學習，但他也表示由12月至現在，生意額已有100%至200%增長，實是驚人。他與Erin期待在是次年宵奪冠外，更想藉別開生面的無人檔宣傳Direct品牌。

以手寫字情懷為靈感的原創設計品牌Canteen HK是一隊「青年軍」。創辦人Samuel自中六起已開始構思「手寫字」產品發展事業。現今已為大專生的他跟幾位志同道合開創「手寫字」生意，為客戶的座右銘設計製作獨有產品。他們亦於年宵售賣豬年精品如原木鎖匙扣Pig Alive Pick a Life，也有手寫字文件夾和電腦袋等設計品。​

Samuel自去年12月頭登記成為掌舖用戶，他表示生意不俗，「我想應該有2、3萬生意，我們還沒有做多少宣傳，已經如此。」「以前我們在Instagram開店，顧客往往要另外Whatsapp聯絡我們，又要填很多表格」Samuel滿意生意成果之餘，亦認為該平台方便管理。掌舖功能提供每周營業額報告，幫助Samuel統計銷售數據，寄易查找。Add-on功能支援Facebook像素，智能行銷助手連結Facebook，Samuel得以了解哪些群眾對特定產品有興趣，協助監測宣傳成效。

Samuel修讀BBA，他認為未來零售趨勢與其說傾向網店，更像是網店加實體店進一步融合，「網店店主固然想線上交易量更大，但他們也希望開拓線下足跡，好像Pop-up Store。」他認為網店工具發達、管理方便，也能令商家更易確定並針對目標顧客群，幫助調整營銷策略，「掌舖能告之看過我電腦袋廣告的有幾多人、是哪類人。」他說今次參加無人年宵市場檔口，期望可以突顯其原創品牌的大膽創新精神。