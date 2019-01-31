Samsung Galaxy S10 系列傳出負面情報　電池容量或不似預期

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Samsung Galaxy S10 備受關注，而近日卻有負面消息流出；消息指 S10 系列的電池容量，或將會變得更小。（文：黎生）

Samsung Galaxy S10 系列尚有不足一個月便登場，早前坊間指 Galaxy S10 系列三台的電池規格分別是 3,100 mAh（Galaxy S10E）、3,500 mAh（Galaxy S10） 及 4,000 mAh（Galaxy S10 Plus）。不過，剛剛來自巴西方面的認證資料所顯示，Galaxy S10 三子的電量明顯不似傳聞。到底這是巴西版的規格，還是全球版的規格，實在讓人感到好奇。

來自巴西的證認資料，可見 S10 系列的電池數據與傳聞有所不符。

Samsung Galaxy S10 系列將在 2 月 20 日於美國三藩市正式發布。

從巴西方面流出的 S10 三子電池規格，部分將會變得更細。Galaxy S10 E 的電池容量將會調低至 3,000 mAh，而Galaxy S10 則會改為 3,300 mAh 電池，但幸好 Galaxy S10 Plus 的電池容量得以保持在 4,000 mAh 的水平。

來源：PhoneArena

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