年廿八新年大掃除注意！一般清潔方法愈清愈多塵？應該點搞！

年廿八又要為間屋大掃除，相信好多人都會花時間執屋抹地清潔，不過早前一份研究報告指出，原來用一般的清潔方法反而會愈清愈多塵。還是要選擇用如Dyson V10等一些較專業的吸塵機去處理先得。

看不見的塵垢

一般家居都有很多肉眼無法看見的微塵，早前Dyson就造訪本港32個家庭，在家居的不同地方，如床褥、地板及私家車收集了多個灰塵樣本。發現就算看似十分潔淨的家庭都會有不少微塵、細菌及霉菌。原來使用掃把或地拖等傳統方式清潔地板，雖然看似很乾淨，但有不少樣本顯示，竟然仍有塵蟎、細菌及霉菌滋生。一般傳統的掃地等方式更會揚起地面上的塵粒，拖地則有機會將濕塵推往四周及地板的峽縫間，慢慢滋生細菌。

而床褥更是一處塵蟎快速滋長的地方，因為一般人體每月平均掉落25g皮屑，為塵蟎提供食糧，加上溫暖和潮濕的環境，有利塵蟎快速滋長。研究報導指近三成的家庭一直來來都沒有清潔過床褥，塵蟎更有大量的致敏源可引致過敏反應。

Dyson V10的長管配上窄口吸頭，易於家居天花板或窿窿罅罅吸塵。（林勇攝）

強吸力與空氣潔淨的選擇

當然要選擇一架好的吸塵機去幫手，例如Dyson的Cyclone V10吸塵機，它最大的優點就是內置強力數碼摩打轉速高達每分鐘12萬5千轉，加上配置14個氣旋形成超過近8萬倍的離心力，有效分離微塵與空氣，吸力更強。另外，一般吸塵機封密程度不足時，會不斷將粉塵、致敏源、細菌再度排放在空氣中。V10的摩打前和摩打後置濾網變成一組密封的個體，全機過濾效果至99.97%，排出清淨空氣。

Dyson Cyclone V10 Absolute附六款不同吸頭，最近特價只需約五千元便可購入。

全面地面與床褥吸頭

使用合適不同狀況的吸頭亦都是潔淨家居的重點，Dyson V10可配上不同的吸頭；如硬質地板上合適使用的軟絨毛滾筒吸頭，可同時帶走大片碎屑與微細粉塵，而且其碳纖維刷毛吸頭內設有直驅式摩打，深入清潔地毯底部頑固塵土。另外，亦可配上床褥吸頭，同樣來置電動摩打不斷拍打床鋪，令床褥隱蔽的塵蟎都可打上來吸走，非常實用。相信這台V10大家無論新年前大掃除，或每日清潔的最佳工具。剛好最近香港官方為Dyson Cyclone V10 Absolute折扣達千多元，配備最齊6款吸頭都只需要$5180，加上2年原廠保用，點計都抵玩過水貨（水貨齊吸頭的Dyson Cyclone V10 Absolute都要賣近4千尾，但沒有保用）。