Energizer 將於 MWC 2019　推出兩款 Pop-Up 自拍雙鏡手機

Energizer 剛剛宣布將於 MWC 2019 推出多部手機，其中最搶眼的必然是兩款採用 Pop-Up 彈出式自拍雙鏡的全面屏手機，成為繼 vivo、Oppo 後另一間推出同類設計的廠商。（文：黎生）

Energizer 不只有筆芯電池、流動電源，連手機業務亦有涉獵。最近坊間便指 Energizer 將會在 MWC 2019 期間推出合共 26 部新手機，而當中最受注目的必然是全新 Ultimate 系列中的兩部手機。不論是 Ultimate U620S Pop 或是 Ultimate U630S Pop，手機均搭配了 Pop-Up 彈出式自拍雙鏡，讓用家以 1,600 萬 + 200 萬像素鏡頭自拍，帶來不俗的自拍效果。

U620S Pop 採用前置 Pop-Up 雙鏡頭及三主鏡規格，攝力讓人有所期待。

兩部新機除了採用 Pop-Up 自拍雙鏡設計外，手機的主鏡亦相信有出色的拍攝能力。U620S Pop 將會採用 1,600 萬 + 500 萬 + 200 萬像素（ToF）三鏡規格，而 U630S Pop 則使用 1,600 萬 + 200 萬像素（ToF）雙鏡配置，規格不俗。

U630S Pop 雖然只搭配入門級處理器，但卻有 Pop-Up 相機及全面屏設計，應該是一部頗抵玩的手機。

至於其他效能方面，U620S Pop 將採用 Helio P70 處理器、6GB RAM、128GB ROM、3,200mAh 電池及 6.2 吋 1,080p+ 屏幕；而 U630S Pop 則用 Helio P22 處理器、4GB RAM、64GB ROM、3,500mAh 及 6.3 吋 720p+ 屏幕。



來源：GSMArena