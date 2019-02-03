【宅民迎豬年】新年大掃除鍵盤清潔篇　去除頑垢「鬼口水」出馬？

過埋年廿八，臨近歲晚都要洗邋遢，送舊迎新慶豬年。寫字樓返工的打工仔，日日朝9晚9也對着的電腦鍵盤，可算是一個迷你垃圾站或者堆填區。長年累月下，鍵盤吸收了面油、手汗、薯片碎、指甲碎、鉛筆碎、死皮、頭髮、灰塵... 還有感冒傷風咳嗽和打乞嚏時飛濺之體液，粒粒鍵間縫隙藏污納垢極其豐富，含菌量有幾高可想而之。 圖片：黃正軒攝

過埋廿八，臨近歲晚，清潔Keyboard大行動繼續吧。正值流感高峰期，無謂令到個Keyboard成為傳染疾病溫床，為人為自己，都是趁着歲晚臨放新年假前執返靚它吧。

表面上個Keyboard好似好乾淨，但掉入並卡在鍵或空隙中的頭髮、死皮同灰塵等垃圾多到超乎想像。

Keyboard鍵盤齋抹無用，任你用消毒濕紙巾還是電腦布沾火酒也好。因為垃圾堆積在「死位」而抹不走，自然淪為病毒溫床。

記者「恰好」有這4樣清潔Keyboard工具，洗耳球（皮老虎）、消毒濕紙巾、鍵盤清潔膠和Memo紙。

Memo便箋是一般辦公室隨手可得的備忘用品，用貼紙位可黐走鍵盤縫隙中的灰塵。不過由於一些Notebook鍵盤是孤島式設計，較為閉閉，縫隙細密而且接粒粒鍵來分開，Memo方法成效非當有限。 曾有英國研究指出，鍵盤上多帶有能引致食物中毒的大腸桿菌及金黃葡萄球菌，更有樣本超標150倍，比廁所板骯髒5倍。透過共用鍵盤而感染感冒的情況絕非稀奇。 Keyboard齋抹無用，任你用消毒濕紙巾還是電腦布沾火酒也好。因為垃圾堆積在鍵底縫隙等「死位」而抹不走，自然淪為病毒溫床。因此，歲晚清潔Office電腦Keyboard，年初四返工便可安全企理開展新一年工作了。

記者近日上網尋找清潔鍵盤的辦法，發現都有成千上萬種妙計可供選擇，決定使用自己手上現存的工具來試試清理報館一台使用超過4年、卻從未清理Keyboard的Laptop Notebook。這些小工具包括：六七年前買相機送的洗耳球（俗稱皮老虎）、消毒濕紙巾、以前在Log-on買落的「Cyber Clean」鍵盤清潔軟膠，以及辦公室必備的黃色Memo便箋。

Memo便箋攝鍵盤罅 孤島式Keyboard無乜用

將Memo便箋帶黏性的貼紙部份攝入鍵盤罅中，的確可以黏出灰塵皮屑等垃圾。然而此方法雖然方便快捷，卻難應用於孤島式鍵盤。

先試玩不少文章都介紹過的「Memo紙攝Keyboard罅」大法。當沾了火酒的綿花棒因太粗而不能擠進鍵盤縫隙中清理廢屑，Memo便箋這辦公室隨手可得的備忘用品便大派用場。將Memo便箋帶黏性的貼紙部份攝入鍵盤罅中，的確可以黏出灰塵皮屑等垃圾。然而此方法雖然方便快捷，卻有兩個限制，是來自鍵盤設計的分別。

首先，Memo便箋黏力不強，塵垢多了便透支。有人會用雙面膠紙、濕紙巾配合硬卡片的折衷方法，彌補Memo的不足。

Memo便箋插入孤島式鍵盤的縫隙空間非常有限，因此無甚黏塵效果。

其次，應用於外設的傳統鍵盤時，Memo便箋黏塵效果發揮不俗，皆因鍵是一排排彼此連着，鍵底下空間深而大，積塵較多。然而，應用於一些採用「孤島式設計」Notebook連機鍵盤時，由於鍵是彼此分開，縫隙不是按一排計算而是分開每顆鍵來逐一計算，鍵底下空間狹窄不深。以Memo便箋清理孤島式鍵盤，不但要將之Memo剪細以符合鍵側的長度，更要該粒清理，工序無比繁複瑣碎。便箋插入縫隙空間非常有限，無甚黏塵效果。因此記者不建議使用Memo便箋「攝罅」清理孤島式鍵盤。

洗耳球吹起窄罅死位廢屑毛髮 再以油漆掃或「史萊姆」清走

皮老虎不用電但吹力強，是對付孤島式鍵盤鍵底廢屑的剋星。

一些難以Memo便箋或綿花棒黏出撥出的廢屑，如圖中死皮，用洗耳球就能將之驅逐。

頭皮之類的垃圾碎宛如滿天星斗，孤島式鍵盤藏污納垢不遜於傳統鍵盤。 俗稱皮老虎的洗耳球（吸耳球），多用來吹走相機鏡頭上的灰塵，但個人認為是對付孤島式鍵盤鍵底廢屑的剋星。洗耳球噴氣吹力強，多刁鑽的縫隙罅位都吹到。不吹尤自可，一吹便將陳年舊屑通通趕到機身上，情況都幾恐怖。慎防吹得太急，將原已見光的廢屑重新吹返入縫隙中。

難以想像孤島式鍵盤狹窄的鍵下空位罅隙，都可以蘊藏咁多垃圾。

多年前在Log-on買落的Cyber Clean 清潔膠。

像史萊姆的軟膠，其實成份跟坊間玩具鬼口水相近。

洗耳球將鍵底的廢物吹上機身表面後，用家可使用一般五金舖都買得到的油漆掃，將之盡掃入垃圾桶。用家更可使用外形成隻「史萊姆」般鼻涕黏液／啫喱模樣的鍵盤清潔軟膠，黏走廢物。這種軟膠很多電子產品公司都有生產。當然你也可以到五金舖買硼砂、上Youtube睇片學調製，反正好多少女都在自製這種「鬼口水」來賣，不過要注意硼砂有毒。

只能講句，軟膠比油漆掃好的地方是黏走廢屑之餘還可消毒鍵盤，只要小心使用，別讓一些膠粒因拉扯而殘留鍵盤便可以。當然，軟膠不是無限量吸收廢物，有其壽命，耐了便失去黏力變髒。就記者今次用的Cyber Clean，包裝袋背面有透明窗口，窗側有變色標示，當你發現膠體顏色已變暗到跟標示顏色沒兩樣時，就是時候「送舊迎新」。