Samsung Galaxy S10e 機身設計曝光、學 iPhone XR 加黃色？

坊間一直有傳聞指 Samsung 在 2 月 20 日發布的 Galaxy S10 系列，除了繼承傳統的 S10 以及 S10+ 之外，還會加入較平價的入門版 Galaxy S10e。而隨著發布日期越來越近，S10、S10+ 的傳聞各位大概也看到膩，在稍早前就有更多有關 S10e 的疑似官方宣傳照流出，讓我們率先看看這部入門機的外型設計。

最新流出的 Galaxy S10e 照片中，我們不難看到幾個一早已在傳聞中的規格，包括屏中鏡設計的全面屏幕，以及位於機背上的雙鏡頭等等。而較令人驚喜的是，在今次流出的相片中，除了之前曾曝光過的黑、白、綠三色之外，可見 S10e 居然還加入了鶯黃（Canary Yellow）新色。

據說 Samsung Galaxy S10e 的機身為系列三機之中最細的一部，體積參數為 142.5 x 70.5 x 8.1mm，屏幕則為 6.1 吋

S10e 在定位上為平價版本的 Galaxy S10，外界普遍認為是 Samsung 對應 Apple iPhone XR 而作出的對應機種，是以跟隨對手推出黃色機身的選擇也是十分合理的鋪排。

Galaxy S10e 預料將有著比 S10、S10+ 更親民的售價，不過處理器將有可能與 S10、S10+ 一樣採用 Qualcomm Snapdragon 855，只是屏幕顯示以及記憶體都會因應價位而向下調整，目前所知應為 6GB RAM + 128GB ROM 的組合，對比 2019 其他旗艦當然會有點遜色，但對於一般用戶而言應已足夠應付日常操作。

