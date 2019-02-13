Samsung Galaxy F 摺疊式屏幕手機　官方預告 2 月 20 日發布

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Samsung 以「The Future Unfolds」作為 2 月 20 日發布會的主題，似乎在預告，將會正式發布 Samsung Galaxy F 這部傳聞中的 Foldable 摺屏手機。（文：黎生）

Samsung 的發布會一直以來均以 UNPACKED 為主題，寓意將年度手機正式向用戶展示。但 Samsung 在官員 Twitter 剛剛發布有關 UNPACKED 2019 發布會的宣傳片中，又留下了一句「The Future Unfolds」的字句，相信就是語帶雙關地預告，將會在發布會展出旗下首部 Foldable 摺屏手機，而不只是開展未來這麼簡單。

透過早前 Samsung 釋出的 Foldable 摺屏手機影片，手機將會採用雙屏內摺設計，為用戶帶來前所未有的使用體驗。預計 Foldable 摺屏手機機面將會搭配 4.58 吋 1,960 x 480 像素 21 : 9 外屏幕以應付一般需要，而內屏幕則為 7.3 吋 2,152 x 1,536 像素 4.2 : 3 摺叠屏幕，讓用戶更方便進行不同工作。

因此， UNPACKED 2019 發布會將會是 Samsung 有史以來最多產品的發布會，當中包括 Galaxy S10e、Galaxy S10、Galaxy S10 Plus、Foldable 摺屏手機、Galaxy Buds 真無綫耳機等等。


來源：Samsung

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