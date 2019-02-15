Samsung 底面雙屏幕　外翻式摺屏手機設計專利

Samsung 雙屏幕外翻式摺屏手機取得新的設計專利，以底面雙屏幕向外翻，成為大型的屏幕，是一個實用性不俗的摺屏手機設計。（文：黎生）

Samsung 首部摺屏手機即將於 2 月 20 日發布，但 Samsung 又再取得全新底面雙屏摺機專利設計，為用戶帶來全新的使用方式。據新專利設計圖所示，手機將採用外翻式設計，為用戶提供兩種不同尺吋的顯示方式。不過手機並不是採用大家一直見到外置屏幕加內置摺疊屏幕設計，而是簡單地採用底面雙屏幕配置，意味手機的造工將會簡化，極有機會在短期內推出市場，價錢亦可能較為親民。

Samsung 全新底面雙屏摺機，可讓兩名用戶同時使用，設計實用。

在功能上，Samsung 專利圖中的外翻摺屏手機不但可以展開作大屏幕裝置使，於摺合時更可以同時啟用兩邊屏幕，並分別顯示不同畫面，讓兩名用家同時使用，故此預計手機必然採用高規格配置，確保前後屏的使用體驗一致。

全新內摺平板裝置專利設計，大屏操作及便攜同時兼顧。

除此之外，Samsung 亦同時取得全新內摺平板裝置專利圖，讓裝置既有平板裝置的大面積屏幕，亦手機的便攜體驗，值得期待。



來源：PatentlyMobile

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