一直相當低調的 TCL 被指將於 MWC 2019 大會期間，對外展示其柔性屏幕產品，而且據稱不是一款，而是合共有 5 款正在研發及設計的產品，種類相當多元化。除了不同尺吋的外翻＼內摺式屏幕設計外，TCL 的柔性屏幕產品更有一款近似 Lenovo 早在 2016 年發布的手鐲型手機，讓坊間頗期待 TCL 於 MWC 2019 的表現。（文：黎生）

五款柔性屏幕產品中，必然以手鐲型手機最為吸引。由於可將手機外屈成手鐲形狀，因此在毋須使用手機時，可將電話掛在手腕上，攜帶極為方便。而且由於這設計已不是新概念，更讓坊間期待 TCL 能正式讓工程機登場。

TCL 被指將於 MWC2019 期間帶來五款全新的柔性屏幕手機。

當中更有一款與 Lenovo 於 2016 年發布的手鐲型手機類同，讓人期待。

除了手鐲型手機外，TCL 還備有類似於 Samsung 的內摺屏平板手機、Huawei 的外摺屏平板手機及 Moto RAZR 內摺及外摺屏手機。到底 TCL 是否如外界所言，能帶來多款柔性屏手機，只要多等一星期就知道真偽了。