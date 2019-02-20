vivo iQOO 真機現身？　將配備第六代屏幕指紋解鎖技術

vivo 旗下的 iQOO 手機雖然尚未正式登場，但就引起各方關注。最近官方公布新將會會採用第六代屏幕指紋解鎖技術，讓用家正式告別解鎖後的等待時間。（文：黎生）

vivo 早前宣布成立 iQOO 手機品牌，並預告即將推出首部新機；由於 vivo 近年在全屏設計屢有突破，因此 iQOO 品牌亦備受關注。繼早前官方聲稱 iQOO 首部手機將會採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器後，最近又聲稱新手機將會採用六第六屏幕指紋解鎖技術，讓用戶告別等待手機解鎖，操作更為流暢。

iQOO 官方聲稱新手機將會採用更快的屏下指紋解鎖技術。

vivo NEX 雙屏版採用了第五代屏幕指紋解鎖技術，解鎖速度已可媲美傳統的指紋感應器，故若 iQOO 手機採用第六代屏幕指紋解鎖技術後，手機解鎖速度或準確度將可以更上一層樓，進一步提升用家的使用體驗。

iQOO 新手機疑似於 NBA 全明星賽中國直播頻道中登場。

另外，雖然坊間曾傳出 iQOO 手機將採用外摺屏設計，但剛剛在 NBA 全明星賽中的廣播內便有一部疑似 iQOO 手機現身，而手機外型亦只是一部普通直排三鏡的手機。到底 iQOO 手機的外型設計如何，可能就要等待正式發布了。



來源：MyDrivers、微博

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