尊尼Johnny's Virtual Project力捧VR虛擬偶像 海堂飛鳥 苺谷星空

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日本Johnny’s尊尼事務所近年變動頗大，先有SMAP解散，ARASHI亦快將停止活動，相信也急需新血吧。所以尊尼就推出了Virtual Johnny’s Project計劃，力谷海堂飛鳥、苺谷星空兩位虛擬新人。

尊尼事務所成立Johnny's Virtual Project，希望在現時極流行的Virtual YouTuber熱潮中分一杯羹，並收穫更多年輕fans。這類以電腦軟件實時在直播主持、影片演員上蓋上多邊形動畫面相、身體進行演出的做法，全球大熱，連香港都有個會計妹 AccGirl，相信仲有排hit。

專出美少年偶像的Johnny’s尊尼事務所，將會有兩個新人VR IDOL出道，包括金髮型男海堂飛鳥、可愛乖乖牌苺谷星空，兩個角色是由設計團隊「HoneyWorks」的Yamako負責，她的作品點擊率高達4億次，非常多fans。

尊尼事務所首對VR虛擬IDOL誕生了。

以後海堂飛鳥及苺谷星空就會在ShowroomTwitter出沒，吹盡J家飯的一分一毫（笑）！如意算盤是這樣打，但計劃一開卻出現大炎上的情況，原來Johnny’s竟直接公開了兩位VR新人背後真身其實是關Johnny Jr. 「浪速男子」的藤原丈一郎和大橋和也，J家飯表示有錢不如直接支持這兩位「真人」，而睇開VR偶像的人就表示沒有了神秘感，失去睇VR IDOL的意義。

SHOWROOM是日本ameba推出的直播室平台，fans可以花真銀買禮物（比如1萬日圓1座東京鐵塔）、買替身公仔。一般來說，每次直播送禮最多的10人，會被主持點名多謝，也會先跟top 10有互動。

Johnny's的經營方式跟一般YouTuber並不一樣，好難完全隱藏VR角色背後的真身。

海堂飛鳥真身是關Johnny Jr. 「浪速男子」的藤原丈一郎

苺谷星空的真身實位則為關Johnny Jr. 「浪速男子」的大橋和也

VJP Virtual Johnny's Project的公式twitter已公開兩位角色背後的真面目，有人表示不能接受。

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