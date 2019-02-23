National Geographic攝影大賽 香港手機組冠軍：iPhone拍出屋邨味

日前 「2018國家地理會德豐香港攝影大賽」（National Geographic Wheelock Hong Kong Photo Contest 2018 ） 公布得獎作品，一幅以彩虹邨的日常、iPhone 6S拍攝及以「曬鹹魚」為題的作品，成為手機組攝影比賽冠軍！ HK01 追訪 冠軍人馬 黃啟樂（Lok），同時找來大會評審，解說得獎原因！

每年舉辦的 國家地理會德豐香港攝影大賽（National Geographic Wheelock Hong Kong Photo Contest）都有不同主題，2018年以「香港故事」為主題，並以：自然、城市、人物、手機 4個組別進行比賽，由包括《國家地理》雜誌攝影師 弗里茨‧霍夫曼、雜誌中文版總編輯李永適 及 香港自然生態攝影師蘇毅雄（Samson So）等3人出任大會評審，於手機組別選出一幅以iPhone 6S拍攝的作品，成為本年度手機組冠軍！

黃啟樂（Lok）2017年隨意拍攝的一幅照片，成為國家地理攝影大賽冠軍！ （鄧鴻至 攝）

Lok：強逼症中的彩虹邨

黃啟樂（Lok）以iPhone 6S，於2017年經過彩虹邨時，看見邨內有一處地方「曬鹹魚」，Lok看著覺得很有趣，便隨便地拍下來；彩虹邨的多種顏色、邨下的生活氣息，代表了香港人上樓難的現況，令他在云云手機組參賽作品脫穎而出！Lok笑言，當初參賽其實期望於傳統相機組別，但意外地手機作品竟然成為冠軍作品，喜出望外：「『曬鹹魚』這作品來說可以算是偶然拍下的作品，看見香港公共房屋屋邨在相機下的構圖豐富、線條平衡，喜歡攝影的對線條特別注重，所以亦不禁拍下。」Lok亦說笑地自稱患上強逼症，以iPhone 6S拍攝時一定要用網格（Grid）對準水平及垂直，再以Photoshop修正色彩飽和、Snapseed矯正變形等，令線條及色彩配搭出「上樓色彩斑斕、未上樓無限期待」的有趣畫面，同時表達香港人共同面對的住屋需求問題！

National Geographic攝影大賽 手機組冠亞季軍（右起）作品

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評審Samson：表達香港主題

香港著名自然生態攝影師蘇毅雄（Samson So）作為National Geographic攝影大賽評審，表示本屆作品，不論手機或相機的作品，特別地攝影師運用黑白相片參賽比例提高，亦懂得捕捉去年社會議題：風災、房屋甚至老人問題；問到有關手機拍攝，Samson表示很多以手機拍攝的參賽作品也能充分利用手機便攜性、做到「抓拍」感覺，這是比傳統相機更快更隨心的拍攝方式。

問到評審為何以選擇「曬鹹魚」成為手機組冠軍作品，Samson表示，Lok的作品正正帶出香港獨有「共享空間」、「鄰里」的概念，公共屋邨的曬晾衣物、曬鹹魚更是獨特地成為香港人獨有的生活、Lok對於畫面的觸角包括線條及顏色的運用，在大量的黑白作品中吸引評審注意，令評審認為相片能帶出香港的本身獨有「屋邨味」及打破建築物的冰冷感，更切合「香港故事」的本土主題！

大會評審之一、自然生態攝影師蘇毅雄（Samson So）

「國家地理會德豐攝影大賽2018」包括手機及相機組得獎作品，除了獲得獎金外，更會刊於《國家地理》雜誌中文版3月號，同時於海港城將展出各組冠、亞、季軍及優異獎作品。

「國家地理會德豐攝影大賽2018」得獎作品展覽

日期：即日起至3月3日

時間：上午11時至晚上10時

地點：尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖「海港城‧美術館」

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