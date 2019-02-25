Sony Xperia 1 真旗艦玩 21:9 4K屏幕、三鏡頭更玩「眼控對焦」！

巴塞隆拿 MWC 開鑼在即，幾間大廠的發布會亦已悉數舉行，而作為展前壓軸的 Sony，就一口氣帶來高、中、低階三部 Xperia 手機新作，站在頂點的新世代作品，就是他們旗下首部擁有三鏡頭配置的 Xperia 1，從命名上已經看到 Sony「從新出發」的決心了！？

Sony Xperia 1 除了是 Sony Mobile 旗下首部三鏡頭機，亦是目前手機界絕無僅有的 21:9 比例屏幕機種，尺寸為 6.5 吋，Sony 稱此屏幕為 CinemaWide 4K HDR OLED，強調其可以還原一般電影的比例與色彩。機身顏色有四個選擇，最囑目的當然是紫色回歸：

21：9 長芒玩色準、色多



Xperia 1 的屏幕具有 10 位元色調漸變及支援 HDR顯示，加上以往在 Xperia 手機上已然採用過的 BRAVIA 電視技術及 X1 for mobile 圖像處理引擎，都可算是目前手機上最多技術加持的屏幕了。

Xperia 1 屏幕支援 10 位元色調漸變，可以使色彩層次顯示更為自然

還未夠「原色」？Sony 還為 Xperia 1 加入了名為「Creator Mode」的特別模式，開啟後將讓屏幕支援 ITU-R BT.2020 以及使用 Illuminant D65 的 DCI-P3 － 簡而言之，就是令色彩輸出更準確。

三鏡頭支援眼控對焦

Xperia 1 是 Sony 旗下首部採用三鏡頭配置的 Android 手機，三支鏡頭全都是 1200 萬像素，分別是一支 16mm 超廣角鏡、26mm 廣角鏡、52mm 長焦鏡。



在鏡頭硬件以外，Xperia 1 承繼了 Sony α 系列可換鏡頭相機技

術，成為首部配備眼睛追焦功能的智能手機，可以把焦點精確地調整到眼睛的高度，並利用每秒 10 格的更新率進行 AF/AE 追蹤及眼睛追焦連拍，並支援 RAW 格式的相片儲存。

Cinema Pro 功能。透過此功能，用家可以拍出每秒 24 格、21:9 畫面比例的 4K HDR 影片，輸出更具電影質感。

既然標榜「電影比例」的屏幕，Xperia 1 亦當然有電影格式影片的拍攝模式 － Cinema Pro 功能。透過此功能，用家可以拍出每秒 24 格、21:9 畫面比例的 4K HDR 影片，輸出更具電影質感。



在運算規格方面，Sony Xperia 1 採用 2019 年最流行的處理器 Qualcomm Snapdragon 855 配合 6GB RAM 運作、內置 3330mAh 大電池，並支援 IP68 的防水防塵規格。暫時 Sony 方面並未公佈 Xperia 1 的確切售價，但鑑於其預定發售日期為今年春天，故相信不久後就會有更進一步的資料。