【乃木坂46】7周年騷唱足過百隻歌！西野七瀬霸氣威也登場賀畢業

日本人氣女子偶像團體乃木坂46在2月21日開始於大阪京瓷巨蛋舉行了為期四天的七周年演唱會，那天除了是七周年演唱會最後一天，同時也是在去年底畢業的西野七瀬畢業演唱會「7th YEAR BIRTHDAY LIVE Day4 ～西野七瀬 卒業コンサート～」。四天的演出，將近20萬人次捧場，並有超過150萬人加入這四天演唱會門票抽選的行列，單單是第四天的演出就已經有100萬的抽選人次。此外，這場畢業演唱會也獲日本全國各大電影院舉辦現場轉播，在全國218個電影院中也有20萬個抽選人次，最終有10萬人同時在全國各個電影院觀看這次極具代表性的演唱會。為期四天的演唱會，乃木坂46一共演唱了177首歌曲，是將團隊歷年以來所有歌曲分成四天的歌單再組成，並讓成員們重新編組再次詮釋。

西野七瀬＠乃木坂46（Sony Music Labels）

日前正式結束乃木坂46生涯的西野七瀬出生於1994年，在2011年8月21日以乃木坂46一期生身分加入團體，至今已經活動了2690天，在籍期間曾擔任過團體第八張、第九張、第十一張、第十三張、第十七張、第十九張以及第二十二張的單曲中央位置成員，是全團最多。當天的演出由西野七瀬獨唱的《察覺時已是單戀》（気づいたら片想い）為開場，共演唱了45首歌曲，成員們在主持環節時，除了互相提到對於西野的印象以及對於她將畢業的思念外，高山一實及秋元真夏也在這天帶來四期生向大家打招呼。最特別的是，這次為了畢業演唱會特別訂做的超大型西野七瀬創作吉祥物「どいやん」的熱氣球，讓西野乘坐在上面演唱，一邊演唱還一邊掉公仔到觀眾席下，將現場氣氛推到最高點。

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到了Encore環節，西野七瀬一個人走出來向全場歌迷打招呼：

今天對於畢業演唱會本來沒特別感受，剛開場前突然喉嚨也不行了，才發現自己真正的感情，對自己來說乃木坂真的是很重要的存在，開場曲『気づいたら片想い』本來超認真練習，也被大家稱讚，但正式上場時，果然有很多綵排時沒有的感情突然湧現出來，所以沒辦法跟練習時一樣順利。不過，這也是讓大家看到很真實的我，應該不是壞事。像今天這樣參加live果然很開心，雖然很辛苦，不過能有這種機會真的很開心。有場地、還有演出幫忙設計整個舞台，也有幫大家拍可愛照片的攝影師，還有把大家照得很漂亮的燈光師，負責Mic的工作人員…需要感謝的人真的很多，再次感受到能參加演出真的不是理所當然的事。自己用快樂的心情來表演，是因為能看到大家對我揮手，大家真的就是我的力量！ 西野七瀬＠乃木坂46

之後，全場Fans一同向西野道謝，她繼續說道「我才要說謝謝，畢業演唱會在這5萬人的場地演出，螢幕後面還有更多觀賞演出的各位。現在作為乃木坂46西野七瀬，應該沒有人能設想我會這樣吧，我現在真的很幸福，剛剛也說了，我們是借助很多人的力量，才能進行活動，除了偶像之外，其他工作也是一樣，在乃木坂七年中讓我自己去思考這些。真的除了感謝還是感謝，真的真的很謝謝大家。之後雖然乃木坂西野七瀬不在了，但西野七瀬還在，大家的應援，能看着我的話，不要太過勉強地支持我的話，我會很開心的。」

最後，西野演唱了她的獨唱曲「つづく」，雖然一開始就唱錯歌詞，不過當時那身全身雪白長裙那美麗耀眼的造型，已足夠讓全場Fans如癡如醉。看着全場螢光棒切換為「綠色及白色」，西野唱到一半就哭了，卻還是硬撐到最後唱完，令大家感受的到「這真的是最後的演出了」。最後，一眾成員再次出場，與西野一同演唱完四首Encore曲結束了這次的演出，也為西野七瀬在乃木坂46的生涯正式畫上了句點。

乃木坂46的七周年演唱會在西野七瀨的畢業感言後完滿結束（圖片來源：Sony Music Labels）

【乃木坂46 7th YEAR BIRTHDAY LIVE -Day4 ～西野七瀬 卒業コンサート～ 演出歌單】 Overture M01.気づいたら片想い M02.今、話したい誰かがいる M03.ロマンスのスタート M04.夏のFree&Easy 【MC①】 M05.ごめんね ずっと・・・ M06.自分じゃない感じ M07.トキトキメキメキ M08.春のメロディー M09.Another Ghost M10.魚たちのLOVE SONG M11.失恋お掃除人 M12.君は僕と会わない方がよかったのかな 【VTR】 M13.命は美しい M14.何でもできずそばにいる M15.羽根の記憶 M16.設定温度 M17.傾斜する M18.強がる蕾 M19.転がった鐘を鳴らせ！ 【MC②】 M20.他の星から M21.ショパンの嘘つき M22.Rewindあの日 M23.生まれたままで M24.吐息のメソッド M25.僕がいる場所 【MC③】 M26.ひとりよがり M27.隙間 M28.遠回りの愛情 M29.きっかけ 【MC④】 【VTR】 M30.心のモノローグ M31.インフルエンサー M32.別れ際もっと好きになる M33.嫉妬の権利 M34.かき氷の片思い M35.無口のライオン M36.やさしさなら間に合ってる M37.やさしさとは M38.My rule 【VTR】 M39.せっかちなかたつむり 【VTR】 M40.スカイダイビング M41.会いたかったかもしれない M42.いつかできるから今日できる 【安可曲】 【VTR】 【MC⑤】 EN1.つづく EN2.シンクロニシティー EN3.ダンケシェーン 【MC⑥】 EN4.帰り道は遠回りしたくなる WEN1.光合成希望

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】