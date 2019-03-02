CO-CO!停刊．主筆余遠鍠專訪：港產《數碼暴龍》漫畫衝出國際

本地漫畫雜誌 CO-CO! 作為 80、90 後一代人的回憶，在我們的童年佔有一個重要席位，CO-CO! 最近宣布停刊，消息令不少人感到感慨，其中之一，就有早期已加入 CO-CO! 開展連載生涯、以《數碼暴龍》漫畫系列著名的港人漫畫主筆 － 余遠鍠老師。 筆者較早前就與余老師通過電話進行簡短訪問，讓各位 Fans 可以更了解他在 CO-CO! 的創作歷程，以及往後的工作動向。

《數碼暴龍》為成為主筆契機、更憑此衝出國際！？

數數手指，余遠鍠老師在 CO-CO! 的連載年期其實已近 20 載，但連計他進入漫畫行業的時間，其實早已超過此數。余老師在加入 CO-CO! 成為漫畫主筆之前，他在另一本地漫畫企業玉皇朝旗下以助手身份工作，其後 CO-CO! 方面的編輯正物色以《數碼暴龍》為主題的漫畫，又在機緣下接觸到余老師的畫作，雙方一拍即合，而余老師加入 CO-CO! 後的首部作品，就是《激鬥！！數碼暴龍》。

《激鬥！！數碼暴龍》男女主角手上拿著的，正是第一代的「磚機」數碼暴龍機 《激鬥！！數碼暴龍》與往後最多人熟知的《數碼暴龍 01～04》有點不同，授權方並非東映，而是推出數碼暴龍機的 BANDAI，主角的拍檔亦非亞古獸，而是初代中人氣不俗的巨龍獸。



談起《數碼暴龍》漫畫系列，余遠鍠老師原來還有一為港增光的「威水史」 。 話說當時東映共授權了廿多個國家的主筆進行《數碼暴龍》動畫改篇版漫畫的連載，但結果只選擇了香港版本、即余遠鍠老師作畫的版本轉譯成國際版本，故這絕對是港人衝出國際的成功例子。

《數碼暴龍》系列佔據了余遠鍠老師在 CO-CO! 連載生涯的一半，除了中間四部的動畫改篇版本，恰巧首部以及最後一部，都是 BANDAI 授權的原創漫畫（皆是以推銷數碼暴龍機而生的）。最後一部《數碼暴龍》漫畫，就是以 D-Cyber 暴龍機為主題的《數碼暴龍 D-Cyber - 超進化龍魂戰記》。

CO-CO! 由式微至停刊、余遠鍠繼續走漫畫路

在數碼暴龍連載過後，余遠鍠老師曾經短暫停止了在 Co-Co 的連載工作，投身動畫界別創作了約一年時間，期間 Co-Co 亦從全盛時期慢慢走下坡，由三本書（即 Co-Co、別冊Co-Co 以及 Super Co-Co）「打回原型」至一本。在下一次的長篇連載《大偵探福爾摩斯》及《神探包青天》登場前，余遠鍠老師亦有為 Co-Co 畫過幾個短篇。

《神探包青天》的設定原稿（余遠鍠老師提供）

《大偵探福爾摩斯》是繼《數碼暴龍》系列之後余遠鍠的另一代表作，在近年的小朋友群中人氣不差：

余遠鍠老師得知 CO-CO! 停刊的消息，是在幾個月前，約 2018 年的 12 月期間，他謂當下即時想起不少回憶，畢竟已經連載了這麼長的一段時間；但在同時，余老師亦感恩，因為 CO-CO! 可算是他作為漫畫主筆的起點，為有人欣賞而感到快樂。

在 CO-CO! 休刊之後，余遠鍠老師的連載工作亦暫告一段落，但各位 Fans 仍然可以看繼續看到老師的作品。一直連載至 CO-CO! 休刊的《大偵探福爾摩斯》，故事尚未完結，及後仍然會推出單行本，而余遠鍠老師在近期仍然會為不同的小說作品加上漫畫插圖，例如不少人熟知的《衛斯理》、以及另一新作《我的吸血鬼同學》等等。

在作畫之外，余遠鍠老師亦會進行教育工作，為香港訓練一班未來的動漫界人材，雖然現在的港產漫畫勢頭真的大不如前，但或許，下一個可以在國際間立足的漫畫家，就是師承余遠鍠老師的呢？