vivo iQOO 電競手機發布　配 S855 加機側按鍵

vivo 旗下的 iQOO 正式發布首部同名手機 iQOO，透過加入大量電競元素，為旗艦級用家帶來更理想的手遊體驗。iQOO 除了採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器外，還備有Monster Touch 遊戲機側按鍵、LED 燈效等，頗有電競手機的味道。（文：黎生）

vivo iQOO 近日正式發布，雖然品牌負責人早前稱 iQOO 並不是電競手機，但實際上 iQOO 還是設有大量電競手機的元素。首先，iQOO 採用了旗艦級的硬件規格，包括 Qualcomm Snapdragon 855 處理器及 6/8/12 GB RAM，配合液冷技術，為 iQOO 帶來極為出眾及穩定的效能，確保長時間進行遊戲亦有理想體驗。

vivo iQOO 新品牌正式推出首台同名手機 iQOO。（vivo）

除此之外，iQOO 為了提升用家的操作體驗，還為手機加入 Monster Touch 遊戲按鍵，於右側邊框加入壓感鍵，操作形式與 ROG 手機一樣，大大提升遊戲的操作性。另外， iQOO 亦於機背上加入一條 LED 電競燈效，外型相當吸引。

vivo iQOO 機身細節（按圖放大）

其他規格方面，iQOO 亦達到旗艦級水平。iQOO 採用直排三鏡設計，分別為 1,300 萬像素 120 度廣角鏡頭、1,200 萬像素主鏡頭及 200 萬像素景深鏡頭，拍攝能力出眾。而且 iQOO 還採用 6.41 吋水滴全屏、屏下指紋解鎖技術及嶄新的 44W 快充技術，各方面均讓人相當期待。

iQOO 設有機側 Monster Touch 遊戲按鍵，方便操控。

iQOO 已於即日起預售，並於 3 月 6 日在中國正式發貨。手機分別有四個版本，包括 6GB RAM + 128GB ROM（不支援高速快充）、8GB RAM + 128GB ROM、8GB RAM + 256GB ROM 及 12GB RAM + 256GB ROM，而售價分別是 RMB 2,998、RMB 3,298、RMB 3,598 及 RMB 4,298。



來源：vivo