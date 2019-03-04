港攝影師闖北海道美瑛農地拍聖誕樹　觀光協會罕有以正體字喻守禮

早前北海道美瑛町攝影師ケント白石（Kent Shiraishi）於社交網絡發文怒轟一名香港趙姓攝影師擅闖私人農地拍照，指港人不守攝影禮儀。雖然涉事港攝影師已公開道歉兼捐錢表達歉意，後來更刪除有關照片甚至關閉專頁。ケント白石卻再度不點名地批評另一香港攝影師，於同一農地的「聖誕樹」前拍照，亦屬破壞當地攝影規矩。他擔心該樹因擅入者眾多而遲早遭農民砍伐。由於事態嚴重，美瑛町觀光協會Facebook專頁非常罕有地以繁體中文（正體字）發文，指出美瑛山景色一直由農民維繫。基於雪下莊稼很難免受細菌感染，協會敬告遊客愛惜農地，呼籲大家拍攝不要超越告示牌。

日本北海道美瑛町攝影師ケント白石接連​批評香港攝影師擅闖當地私人農地拍照，他表示該農地範圍外豎有告示牌，以日、英、中、韓字清晰寫明「私人土地禁止進入」，不明白何以港人仍會犯錯。ケント白石除了發文外，更到其中一名踩入農地拍攝聖誕樹的攝影師的專頁留言，直指對方識得書寫和閱讀日文，且多次遊日：「你應該能夠閱讀及明白日本的攝影規則。」ケント白石又提到美瑛名勝「哲學之樹」因亂入拍攝者太多，2月24日已遭嫌麻煩的農人斬掉，他表示擔心這棵聖誕樹遲早有一日會步其後塵。

Kent再斥另一位港人攝影師闖入私人土地影相，指這行為完全違反攝影禮儀。（圖片來源：ケント白石）

其實土地的擁有者已經設了圍欄，並立警告牌禁止外人擅自闖入，但仍然有人選擇犯規無視圍欄的存在。（圖片來源：ケント白石）

美瑛町觀光協會於Facebook專頁，竟以極其罕有地以繁體中文（正體字）發帖呼籲旅客切勿走進私人土地，更圖文並茂指引正確攝影守則，方可保護農作物。該會解釋指土地擁有者禁止外來人進入有其原因。北海道很多土地在雪季以外都是農田，當中又有不少是秋季播種的麥田。由於這些低溫中冬眠的農作物對疾病缺乏免疫能力，不守規矩的遊客闖入就有機會將鞋底細菌帶入農地，影響農作物生長、農民的收成。

美瑛町觀光協會於Facebook專頁，竟以極其罕有地以繁體中文（正體字）發帖呼籲旅客切勿走進私人土地。北海道土地在雪季以外都是農田，又有不少是秋季播種的麥田。低溫中冬眠的農作物缺乏免疫能力，遊客闖入就有機會將鞋底細菌帶入農地，影響農作物生長、農民的收成。（美瑛町觀光協會Facebook）

不少中國內地人、香港人和台灣人都鍾情遊日。日本人針對華人遊客不守規律和禮儀的行為，發出警告多以簡體中文寫成，目標對象屬哪一族群相信清楚不過。只是今次美瑛町觀光協會在社交網絡竟出動繁體警告，身為正體中文圈一份子而又剛剛「出事」的港人似乎難再獨善其身，無法以大陸人的無禮開脫。

其實事件爆出後，已有不少香港網民代表同鄉向攝影師ケント白石致歉，美瑛町觀光協會公告回應欄上亦有很多網民認同並表示會尊重和反省。只是總會有人不服氣，反指責日本遊客也曾在香港某些屋苑違犯禁止拍攝的規則，似暗示日本人其身不正，勸喻內容有雙重標準之嫌。

有香港網民不服氣，指責日本遊客也曾在香港某些屋苑違犯禁止拍攝的規則。可以預期地，另一些香港網民批評他／她以「臭蟲論」為涉事者開脫。（Facebook截圖）

可以預期，另一些網民批評該網民以「臭蟲論」（泛指「以他人過錯來合理化自己過錯」）替港人失禮行為開脫，又爆發了一場小型罵戰。

無奈地只能講句，香港攝影師用擅闖禁地拍來的照片來出月曆和在Facebook及IG「呃Like」，算是「斷正」的一件事。當地受影響的日本人有不滿、有意見，都是頗為合理的。部份日本遊客於香港失禮則是另一回事，對方犯錯真的不代表己方也可以隨便亂來，反過來也一樣。身為香港遊客，能力範圍內可以做的只有今後醒目一點，多加注意異國鄉例，克己復禮並以身作則，那樣就能做到尊重當地風俗，又免於招人話柄了。