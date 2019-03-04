復興倉頡！連登巴打教路三招輕鬆上手　手機APP助新手練習

最近在連登討論區有一話題得到極多的正評，不是什麼名人八掛﹑也不是流行熱話，竟然是有關中文輸入法的討論。中文輸入法就像是每個人都必然擁有的技能，各人都有不同的中文輸入法取向，倉頡﹑速成，以至九方﹑粵拼﹑普拼等。而引起網民熱烈討論的，就是樓主（發起討論者）希望把倉頡發揚光大，重新令倉頡成為最多人使用的中文輸入法。

倉頡的優點

相信很多的用家，都是以速成為主要的中文輸入工具，速成可算是倉頡的引伸，扔棄了中間取碼的過程，以頭尾碼+選字的方法輸入。不過很多網民也指出，速成的選字非常不便，而且不同的電腦系統中，速成選字表的文字位置也有一點不同，如不在習慣了的系統中打速成，就算是背熟位置的文字也有機會要再看選字表。

連登的正評數高達4000（網上圖片）

三招學習速成：

1）簡單字碼轉換（日月金木水火土，斜點交叉縱橫鉤，人心手口重又難，側並仰扭方和卜）

對於使用速成，打算學習倉頡的用家來說，記字碼可能難不到你們，不過使用其他輸入法的用家而言可算是地獄。如果問身邊的倉頡﹑速成使用者，他們是如何記下字碼，他們可能會答你：「死背」。其實有一個更簡單，而且令你記憶更深刻的方法，就是了解歸類原則。連登的「加菲係隻狗」巴打也解釋了以下基本原則：

哲學類：日月金木水火土(A-G) 筆劃類：竹戈十大中一弓(H-N) 人身類：人心手口(O-R) 字形類：尸廿山女田卜(S-W,Y)

「日月金木水火土，人心手口」這幾個碼屬於「形體」，即是要打的字中，部首和局部與以上「形體」相似，甚至一樣則使用這些字碼。如「ㄇ」=月﹑「氵」=水﹑「灬」=火。

「竹戈十大中一弓」對應「斜點交叉縱橫鉤」，這七個碼是代表「筆劃」：「竹」=斜（丿）﹑「戈」=點（丶）﹑「十」=交(兩筆縱橫交錯)﹑「大」=叉(至少一筆為斜向乂，ナ)﹑「中」=縱（丨）﹑「一」=橫﹑「弓」＝鉤(筆劃末端鉤起乛、亅)。

餘下的「尸廿山女田卜」是代表「整體」：「尸」＝側邊開口（匚、コ）﹑「廿」=(並)左右對稱（廾、艹）﹑「山」=(仰)上方開口（凵、し）﹑「女」＝扭曲形（ㄑ）﹑「田」＝（方)口內有物﹑「卜」＝長得像卜字（〦﹑辶）。

倉頡字碼表

2）取碼原則

倉頡取碼主要分為連體字﹑組合字，連體字即是不能把單字分為數個局部，如「乘﹑鳥﹑而」，連體字最多取「首、二、三、尾」四碼，如「亞」取「一中中一」，忽略第三個碼後的字碼。而組合字則是可以把單字分拆的字，如「側」，可分拆為「亻、則」，「則」又可分為「貝、刂」，因此字碼是「人月金弓」。雖然取碼是倉頡最難的部分，不過懂得數個方法就可以輕鬆有趣地解碼。取組合字「最左、最上、最外」部分為「字首」，其餘是「字身」，順序是左至右﹑上至下﹑外至內。

如字身不可再分：取「字首」的首、尾，及「字身」的首、二、尾

如字身可分：取「字首」的首、尾，「次字首」的首、尾，及「次字身」尾

3）勤加練習

以上筆者只交代了倉頡輸入法的基本要點，大家可以以這作為台階，成為使用倉頡的第一步，最重要的還是練習。不過要求大家在電腦上漫無目的地練習倉頡可能有點無聊，網民即提出現在練習輸入法最好的途徑是手機上，大家日常也要使用不同的社交工具，輸入文字是少不了的過程，在這強迫自己使用倉頡也是很好的練習地方。其實，有兩個手機app也可以幫助大家練習，第一是「五色學倉頡」，在免費版中，有二百個生字供用家練習，可以選擇是否顯示字碼，幫助大家在不同階段練習；第二是「倉頡速成字典」，只要在 app 內輸入文字，就會馬上顯示出該字的字碼，甚至是對應的鍵盤位置。

+ 5 + 4 + 3

再進一步加快打字速度

有人會問：「如何打字可以快一點」，當然筆者也明白，打得多自然快，但為什麼同樣被 online game 訓練打字的用家，打字速度也不及平均水平，甚至是打得慢呢？除了要打得多後，筆者認為正確的鍵盤使用也很重要。大多數鍵盤上的「F﹑J」分別有一個凸起的位置，其實是手指擺放位置的指引。正確的手指擺放，可以令十隻手指有效率地分工，比起部分只用主要的三隻手指打字的當然會更快捷。

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