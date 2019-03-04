Samsung Galaxy S10 系列　確認支援 Netflix HDR 10 內容

Samsung Galaxy S10 系列正式獲 Netflix 確認，支援旗下 HDR10 內容，讓 Galaxy S10 系列的用戶可以體驗最理想的影片效果。（文：黎生）

Samsung Galaxy S10 系列三子採用了全新 Dynamic AMOLED 屏幕，擁有出色的顯示能力。最近 Netflix 亦剛剛將 Samsung Galaxy S10e、S10 及 S10+ 三款型號，正式列入支援 HDR10 內容的機型列表之中，S10 系列的用戶只需要登入 Netflix 帳號，便可以欣賞當中的 HDR10 內容。

Samsung Galaxy S10 系列的 Dynamic AMOLED 為用戶提供出色的顯示效果。

事實上，Samsung Galaxy S10 系列的 Dynamic AMOLED 屏幕更支援 HDR10+ 的內容，能使影片的光暗位細節有更佳的處理，大大提升畫面的顯示質素，只是目前坊間只有 Amazon Prime Video 提供相關格式的串流內容。

早前 Samsung Galaxy S10 系列的 Dynamic AMOLED 屏幕更取得由德國萊因（TUV Rheinland）集團頒發 AMOLED 屏幕眼部舒適認證，讓手機用家可以安心煲劇。



來源：Netflix

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