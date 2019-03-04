Samsung Galaxy S10 系列　確認支援 Netflix HDR 10 內容

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Samsung Galaxy S10 系列正式獲 Netflix 確認，支援旗下 HDR10 內容，讓 Galaxy S10 系列的用戶可以體驗最理想的影片效果。（文：黎生）

Samsung Galaxy S10 系列三子採用了全新 Dynamic AMOLED 屏幕，擁有出色的顯示能力。最近 Netflix 亦剛剛將 Samsung Galaxy S10e、S10 及 S10+ 三款型號，正式列入支援 HDR10 內容的機型列表之中，S10 系列的用戶只需要登入 Netflix 帳號，便可以欣賞當中的 HDR10 內容。

Samsung Galaxy S10 系列的 Dynamic AMOLED 為用戶提供出色的顯示效果。

事實上，Samsung Galaxy S10 系列的 Dynamic AMOLED 屏幕更支援 HDR10+ 的內容，能使影片的光暗位細節有更佳的處理，大大提升畫面的顯示質素，只是目前坊間只有 Amazon Prime Video 提供相關格式的串流內容。

早前 Samsung Galaxy S10 系列的 Dynamic AMOLED 屏幕更取得由德國萊因（TUV Rheinland）集團頒發 AMOLED 屏幕眼部舒適認證，讓手機用家可以安心煲劇。

來源：Netflix

而家喺3香港預訂全新Samsung Galaxy S10 | S10+，$0機價，月費$408起，每月8GB本地數據 + 中 ‧ 港澳通用數據限時升級至每月5.5GB。再享Samsung Galaxy Buds無線耳機 + Samsung LED銀河背蓋(總值: $1,466)！立即預訂: http://bit.ly/2ToFk8u

Samsung S10 系列預訂有著數　csl. 零機價贈品攻略
Galaxy S10 機身破壞測試　指紋掃描爆芒即失效
Samsung Galaxy S10 屏幕獲 TUV 眼部舒適度認證唔怕傷眼
Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 規格詳細比較
Samsung Galaxy S10e 上手速試影片：細細部、好好揸的「旗艦」？
Samsung Galaxy S10、S10+ 上手試　實機超音波指紋掃描勁爽快
Samsung Galaxy S10 plus、S10e、Fold 發布會懶人包5分鐘睇重點
Samsung Galaxy S10 系列唔使開窿都用得！專用玻璃貼現身
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。