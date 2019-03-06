【井上雄彥 X B League】《男兒當入樽》（Slam Dunk / 台譯：灌籃高手）作者 井上雄彥 老師，眾所周知熱愛籃球運動，其創作亦主要以熱血籃球為主，日前日本職業籃球聯賽（B League）宣布，與日本廉航 天馬航空（Skymark Airline）聯乘「B.LEAGUE JET」，採用井上老師為B League創作的手繪作品作為航機塗彩於天空萬里傲翔！

日本職業籃球聯盟（B League）與Skymark（天馬航空）共同宣布，即日推出聯乘計畫主題航機「B LEAGUE JET」，Skymark將於編號「JA73NY」航機（波音737-800）外，以井上雄彥老師兩年來為B League繪製的「B'」官方年刊的兩套封面製作機外塗裝，由即日起至2020年9月於日本國內飛行。HK01查詢flightradar24的航班資料，JA73NY航機於2月27日於東京國際機場（羽田）停飛5日塗裝後，於3月5日起已經繼續提供國內全航線服務，來往「東京至高山」及「東京至福岡」的內陸航線。

Skymark官方提供圖片，井上雄彥老師的墨寶於B LEAGUE JET航機上出現，直至2020年9月。

兩款塗裝於機身左右，取材自井上雄彥老師於《B'》官方刊物繪製的兩套封面。 （B League官方網站 圖片）

Skymark及B League日前更召開記者會介紹B LEAGUE JET航機計畫，除了機外塗裝了井上雄彥老師的墨寶外，機內亦有B LEAGUE主題頭枕套，B League主題空中服務員制服及播放聯賽中經常播放的B League機倉音樂。宅民途經羽田機場時，不妨留意B LEAGUE JET會否在你身邊？

（Twitter 圖片）