Samsung S10 系列入手攻略　預訂有乜著數？　3HK 零機價兼攞贈品

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Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 將會在 3 月 8 日正式上市，而在網絡商訂購及出機，當然有其他各種優惠。3HK 零機價出機入門門檻相對較低，而且今個月內出機，中港澳數據更有優惠，值得大家研究。

Samsung Galaxy S10 系列將會在 3 月 8 日正式在香港推出，連鎖店之外，亦有不少朋友會考慮到網絡商出機，當然最重視零機價及月費優惠。在 3HK 出 Samsung S10e、S10 及 S10+，零機價 + 數據 + 贈品著數都有，即睇以下攻略。

在 3HK 出 Samsung S10e，最低 $298 月費已經可以零機價，低用量一樣可以平玩出機。（Samsung）

其中 3HK 最抵玩的，應該是零機價優惠，當中 Samsung S10e 更加是 $298 月費，就已經可以零機價出機，不過合約期就稍為長一點要 30 個月，是暫時出機最輕鬆的零機價優惠。$298 月費包括合約期內 5GB 數據及 500MB 中港澳數據，另外須選購每月 $49 增值服務及 $18 隧道費，預繳 $4,380 分 30 期回贈，即是每月月費實際為 $298 + $49 + $18 - $146 = $219。

3 月 31 日前在 3HK 出 S10 系列，月費由 $408 起都可以在合約期內，獲得額外 5GB 的中港數據。（Samsung）

3HK 除了出 S10e 最輕鬆外，購買 S10 及 S10+，亦可以更容易獲得 Galaxy Buds 全無線耳機 + LED 銀河背蓋的原廠配件套裝。其他網絡商及連鎖店，大都要購買大容量的 S10/S10+，或者選用較高的月費計劃才可以獲贈上述產品，不過在 3HK 出機，就算最低月費 $298 簽約預訂 128GB 的 S10，只要成功購買及上台，都一樣可以獲贈 Samsung 原廠配件套裝。

3HK 出 Samsung S10 系列優惠全面睇（按圖放大）

另外，3HK 零機價購買 S10+（8GB RAM + 128GB ROM）的話，只需 $518 月費起，預繳 $5,880 簽定 28 個月合約就可以出機。預繳分 28 個月回贈，即是每月月費實際為 $518 +$49 +$18 - $210 = $375。合約期內包括每月 12GB 數據及 2GB 中港澳數據，若果在 3 月 31 日出機的話，中港數據更會升級至 7GB 及 WhatsApp + WeChat 數據任用。

另外 $408 月費起的所有服務計劃，在 3 月 31 日前上台，同樣可以在合約期內，獲得額外的 5GB 中港澳數據，喜歡漫遊大灣區的朋友肯定合用。

而家喺3香港預訂全新Samsung Galaxy S10 | S10+，$0機價，月費$408起，每月8GB本地數據 + 中 ‧ 港澳通用數據限時升級至每月5.5GB。再享Samsung Galaxy Buds無線耳機 + Samsung LED銀河背蓋(總值: $1,466)！立即預訂: http://bit.ly/2ToFk8u

*優惠受條款及細則約束

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