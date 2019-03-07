Samsung Galaxy S10買機攻略　上台出機送日本雙人來回機票！

Samsung Galaxy S10 快將推出（3 月 8 日），先前已經為大家帶來了不少預訂出機的優惠攻略，有電訊商就搶在 Galaxy S10 推出前，公布更多上台出機的優惠。 更深知港人對外地旅遊的熱烈渴求，今次推出買 Galaxy S10 送機票的優惠，想必能夠吸引不少打算換機，又熱愛旅遊的用戶。

買 S10 拎雙人來回機票

今次 Club Travel 推出 Samsung Galaxy S10 的上台優惠，只要用戶在 CSL／1010 買 S10，再使用指定的上台月費計劃，即可拿走雙人來回機票。機票目的地的選擇非常靈活，而且大都是港人常去的旅遊熱點，包括：大阪﹑沖繩﹑首爾﹑濟州﹑曼谷﹑布吉﹑河內﹑三亞﹑台北或高雄。根據不同的上台計劃，可選擇其中一個目的地的雙人來回機票（經濟艙，不包括各機埸稅項﹑徵費﹑燃油附加費及服務費）。

指定計畫和行點選擇如下：（優惠期由 3 月 8 日－4 月 7 日）

上台優惠 目的地 航空公司 「全速」多人共享服務計劃 沖繩 香港航空 （HK$668/12GB或以上） 大阪 香港航空 或 首爾 國泰航空 1O1O「一同享」服務計劃 濟州 國泰港龍航空 （HK$709/12GB或以上） 布吉 泰國微笑航空 上台優惠 目的地 航空公司 「全速」服務計劃 三亞 國泰港龍航空 （HK$548/12GB或以上） 台北 國泰航空 / 國泰港龍航空 或 高雄 中華航空 1O1O「自主數據」服務計劃 河內 香港航空 （HK$609/12GB或以上） 曼谷 泰國微笑航空

積分換機票

The Club 也將會擴大積分獎勵內容。在即將推出的 Club Travel 網站上，用戶將可以使用 Club 積分換領機票，原理有點似 Asia Miles。用戶將來就有多一個途徑，在消費的同時，賺取積分換領免費機票。

要儲Club積分相對比起Asiamiles難一點（後者始終可以用信用卡消費或搭飛機儲分），前者暫時只可以於使用csl的服務及一些特定的消費先可以儲到積分，要儲滿過數千分來換取機票，相信不易。不過大家都可以扣較少積分以較優惠價錢購機票（如500分加數百元換台北機票），都算是喜歡旅遊的朋友，多一種換機票的方法。

有關詳情可留意 The Club 官網（按此進入）