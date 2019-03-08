自由鳥推手機 Game　用家流動數據免費自己「種」？

數碼生活
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本地幾間電訊商上年推出各自的無約 SIM，但在數據、話音服務以外，還有其他玩法頗為有趣，其中必然要提的當然是 Smartone 的子品牌自由鳥 Birdie，他們除了定期推出不同的贈品（數據、戲票、甚至連雞脾都有…）任顧客搶，近日居然連手機遊戲都參一腳，推出《種GB的自由鳥》。

《種GB的自由鳥》名字當然就是要取「進擊的XXX」諧音，不過遊戲內容也與「種田」有關，而在此遊戲中的終極收成，竟然是可以在日常手機上網都用得到的免費數據，玩法堪稱大膽！

自由鳥版《開心農場》：耕種、賺錢、換數據

畫面風格全卡通化，強調輕鬆玩法…亦頗有往日 Facebook Game 的風采

在早近十年前，於 Facebook 曾經興起一個社交的種田遊戲《開心農場 Happy Farm》，玩法輕鬆簡單，不外乎是播種、等待、收成，而《種GB的自由鳥》的基本玩法其實也與此經典遊戲相距不遠。

《種GB的自由鳥》的遊戲階段可以分為四階段，而最終極目標，就是要將農產品／加工品／特別自由鳥換成「金幣」，用以兌換數據，而賺取金幣的方法有幾種，最直接的當然就是完成「環球訂單」，而環球訂單的需要物品不外乎是農作物、農產加工物、以及不同品種的自由鳥，當然，要求的物品越多，所換取的經驗值以及金幣就越多。

環球訂單所需物品的製作過程如下：

1. 農作物：只要將農作物放入空的田地，在經過特定時間之後，就可以收成雙倍農產品

2. 農產品加工：農作物收成之後，可以放入特定設施，製成更高階的加工物

3. 不同品種的自由鳥：每45分鐘可以領取自由鳥一隻，將自由鳥放入特別設施可訓練成新種，過程中除了要聘請教練，亦要以加工品作為教練的報酬

另外，除了環球訂單可以換錢之外，有過剩的產品也可以放到「互助免稅店」供其他朋友購買，同樣可以賺取金幣：

金幣換數據、完全免費但有限制？

《種 GB 的自由鳥》完全免費，即使非自由鳥的客戶，同樣只要 Download 就可以遊玩，以上功能全無限制，但講到要將數據傳送至手機月費 Plan 使用，當然就需要是自由鳥 SIM Plan 用戶才可以啦。

而雖然說遊戲的數據可以傳送至月費 Plan，然而每月可以傳送的數據亦非無限，而是根據不同的月費Plan 有不同的限額。另一方面，傳送數據亦非「話傳就傳」，中間需要等待時間轉換成數據：

另外，《種GB的自由鳥》暫時未有課金機制，遊戲內用以加速、擴充用的鑽石基本上就是由用戶月費 Plan 中的數據轉化而成，故遊戲與月費Plan 之間有著一個數據的「循環」。

自由鳥月費的數據基本上是月月清的，所以如果有用剩的話可以將之傳送至《種GB的自由鳥》中當作鑽石用

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