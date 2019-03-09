【遊日情報】東京JR山手線3月調整班次　尾班車改時間夜遊要注意

東京JR山手線3月中（16日）起調整班次，尾班車開出時間將會提早極多，遊客或許要預早回程了。東京市內尤其是JR東日本山手線沿途各站如新宿、原宿、池袋、澀谷和秋葉原等旺區，可算是「不夜天」。不少舖頭通宵營業，酒吧夜店更越夜越精彩。潮人蒲友固然樂不思蜀；行街血拼、流連機舖夾公仔的宅宅也樂而忘返，很容易便錯過JR「尾班車」。今年3月16日起，各位遊東京的朋友更要格外留意時間，因為山手線最後一班列車有調整，將比平時提早28分鐘出發。

JR東日本山手線是循環路線，覆蓋東京都內最主要遊客區。旺點車站如新宿、澀谷等每晚不乏趕車返酒店或民宿之遊客。2019年3月16日起，由於市中心東南端的總站／中轉樞紐品川要進行大規模​外圍擴建工程，尾班車時間表將有所變化。循「品川→東京→上野」​之逆時針方向行駛的「內回り」​列車​之尾班，將會提早約半小時（27至28分鐘）開出。

JR東日本山手線為東京人流最大的循環鐵路路線之一，覆蓋主要旅遊熱點。

由澀谷到品川的尾班車，本於凌晨1時07分離開澀谷站；但是根據3月16日開始使用的全新時間表，乘客便需於凌晨12時40分（提早約27分鐘）於澀谷上車了。

往品川總站之尾班車，將更改如下：​

池袋：0時51分 提前至 0時24分（早27分鐘）

新宿：1時正 提前至 0時33分（早27分鐘）

代代木：1時02分 提前至 0時34分（早28分鐘）

原宿：1時04分 提前至 0時37分（早27分鐘）

澀谷：1時07分 提前至 0時40分（早27分鐘）

惠比壽：1時09分 提前至 0時42分（早27分鐘）

大崎：1時16分 提前至 0時49分（早27分鐘）

Miss了山手線尾班車，便很有可能留落月台或街頭。

值得特別注意的是，原本以品川為終點站之尾班車是1時02分開出，3月16日起卻改為0時35分開出。往後兩班列車0時48分及1時02分，將改以大崎為終點站。大崎離品川以西約22分鐘步行路程，著實不近。如果真的錯過尾班車，一些朋友或者會搭「的士」。只是在東京夜間乘坐20多分鐘計程車可能已經要收費5000日圓，頗不化算。要避免返不到酒店，除了自律地預早回程外，搵定過夜的膠囊酒店都是辦法之一，東京內也有不少落腳地選擇，如早前介紹過的漫畫酒店。