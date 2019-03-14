Google Chrome新Data Saver兼容HTTPS　減手機數據用量上網快一倍

Google Chrome自動改良網頁功能的Data Saver近日更新，終於覆蓋HTTPS網頁。當網速「慢過龜」時可default gen出輕量版網頁，能將資料使用減少90%。香港地數據，看似幾乎免費，但事實上仍屬非常寶貴的資源。香港有免費Wifi的地方雖不少，但政府或康文署核下公共場所提供免費Wifi訊號強度和功效成疑（當然用家的硬體水平都有影響）。電訊公司即使向個人手機推出無限數據Plan，過了一定下載上限，服務仍是要按「公平原則」限速。所以用家在網路或資料受限之情況下，「慳得就慳」才是王道！

Google Chrome推出改良Android版HTTP網頁功能和體驗的「Data Saver」已經很久，有至少三、四年時間。近日的Data Saver更新將該改善功能擴展至HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure 超文本傳輸安全協定）網頁，令網頁加載的速度更快。當智能電話使用者網速受限下，Data Saver可將資料使用減少90%，加載網頁速度也能加快2倍。

Google Chrome更新Data Saver可改良HTTPS網頁功能。

正如上圖可見，開啟了Data Saver的Google Chrome會呈現URL欄中網址的輕量版網頁（Lite page）並於頂部提示，用家可點擊此提示查看網頁內更多資訊，也能選擇加載原始網頁版本。輕量版網頁呈現的內容大為簡化，全無格式、美術修飾、複雜編碼框架和附加資料如cookies；若用家經常決定瀏覽原始（完整）版網頁，Chrome會停止default顯示輕量版網頁之功能。

某智能手機上Google Chrome Data Saver功能在一個月內的表現紀錄。

HTTPS是當今最廣泛使用的網頁傳輸協定。簡單查考Wikipedia，截至2018年6月，Alexa排名前100萬的網站中有34.6%以HTTPS為預設值，互聯網141387個最受歡迎網站中43.1%具有安全實施的HTTPS。Firefox紀錄統計，有45%的頁面載入使用HTTPS。

而Google Chrome的Data Saver之所以能提供輕量版網頁，取決於Google內建優化技術和Google伺服器互相配合，從而改善HTTPS網頁加載；當然用家所在地方的網速、網頁開發者設計網頁的方式也有影響。當Data Saver改良網頁的功能發揮時，Google只會取得URL的基本資訊（好像無格式的文字及連結）。多數附加資訊，如改善瀏覽體驗同紀錄瀏覽者行為用的cookies、用戶登入資訊，以及個人化喜好設定的內容，均不會跟Goolge共享。如此一來，大大節省了資料用量。網頁簡潔開得快，也間接省下「死Load爛Load」所消耗的手機電量。

一般手機用家、或想要瀏覽其網頁Demo範本的網頁開發人員，只要從裝置的設定表中啟用Data Saver的功能，便可嘗試「自動化生成」的輕量版網頁。

Google Chrome Data Saver改良原始HTTPS網頁為輕量版網頁的動作，也只有在加載網頁體驗欠佳（網速緩慢）的時候方會啟動，尤其是網路連線只有2G或緩慢的2G（slow-2G）時，又或者是Chrome估計該網頁的加載時間需要耗時超過5秒的情況下。可以說，Data Saver提供輕量版網頁模式是因應情況（多數是某網頁Load得奇慢）而被「觸發」的。一般手機用家、或想要瀏覽其網頁Demo範本的網頁開發人員，只要從裝置的設定表中啟用Data Saver的功能，便可嘗試「自動化生成」的輕量版網頁。

Google鼓勵網頁開發人員測試其作品於網速緩慢下之連線表現，建議使用輔助工具Lighthouse、PageSpeed Insights同WebPageTest來評估網頁的效能和使用體驗。