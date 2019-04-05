【乃木坂46】高山一實KO生田繪梨花？全新寫真銷量爬頭登第一

【乃木坂46．高山一實全新寫真】這本在芬蘭拍攝的寫真《高山一實寫真集．獨白》，高山表示「在相當憧憬的地方，芬蘭的赫爾辛基體驗了許多在日本無法體驗的事。這本寫真集充滿了我許多相當真實又樸素的表情。還有這本寫真集的敘事性我認為相當的高，相信能夠讓大家好好的感受一下。」

Oricon告示牌早前公開了上書籍銷售排行，其中乃木坂46高山一實的第二本寫真集《高山一實寫真集．獨白》在整體排行第四名，在寫真集類排行擠下了蟬聯長達五週冠軍、同樣由乃木坂46成員生田繪梨花的第二本個人寫真集《インターミッション》爬頭成為第一名！也是繼高山在2016年9月26日發售的第一本個人寫真集《高山一實寫真集．戀かもしれない》後連兩作獲得周榜冠軍。

高山一實全新寫真銷量KO隊友生田繪梨花（徳間書店＠嶌村吉祥丸攝）

這本在芬蘭拍攝的寫真，高山表示「在相當憧憬的地方，芬蘭的赫爾辛基拍攝的每一天都相當開心！到訪基座堂的時候整個人都陷進去了一般，整個心情興奮到一直在銅像旁不肯走（笑）。體驗了許多在日本無法體驗的事。這本寫真集充滿了我許多相當真實又樸素的表情。還有這本寫真集的敘事性我認為相當的高，相信能夠讓大家好好的感受一下。」「就算是人生最後的寫真集也沒關係一般沒有任何遺憾的作品。」而『ORICON』網站上也刊登了她的受訪感言。

按圖看高山一實的第二本寫真集《獨白》拍攝花絮▼

+ 20 + 19 + 18

另外，高山的首本小說首本創作小說《トラペジウム》銷售至今出貨量已經突破20萬冊，目前也在紀伊國屋書店新宿本店特設空間將舉辦「まさにアメイジング！ 高山一實記念館」。在本展當中，將展出在執筆「トラペジウム」時，本人實際使用的打字機ポメラ（pomera）以及秘藏寫真！ 也準備了許多本館首次推出的商品及禮物，只有在這裡才能夠入手的東西，請書迷或者歌迷們千萬別錯過。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁