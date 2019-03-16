Apple 25 日發表 AirPods 2、新 iPad？傳生產線進入量產狀態

Apple 早前正式確定會在 3 月 25 日舉行發布會，雖然幾個月以來不斷有傳聞指出今次的發布內容只會是 Apple 的新串流服務，但連日來的新消息卻指向了截然不同的方向 － 似乎 Apple 正打算在同一時間帶來不止一件的硬件新品！？

日前來自台灣的零部件製造商 Flexium Interconnect（台郡科技）以及 Zhen Ding Technology（臻鼎科技），據報已經為了新 iPad 的量產進行最後準備；另一方面，Compeq（華通電腦）以及 Unitech（精聯電子）則肩負起新版本無線耳機 AirPods 2 的責任。



此生產線消息一出，各方立即有熱烈反應，認為這正好與日前 AirPods 2 以及新平價 iPad 即將發表的消息相對應，而理所當然地，大家都認為這幾件新品的發表日期將落在 3 月 26 日。

較早前在網上曾經流出的新款 iPad 保護殼，有可能就是平價版 iPad 或是 iPad mini 5 專用的產品

今次「It’s ShowTime」發布會的重點，原先只是類似 Netflix 的網絡串流影片服務，然而關於硬件新品的訊息卻越加越多，除了今次指明會出現的 AirPods 2 以及平價 iPad 以外，新的 iPad mini 5 以及一直未見影的無線充電板 AirPower 亦是是次發布會可能出現的新品。