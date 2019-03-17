Google Pixel 4 XL 外型曝光：居然與 Samsung Galaxy S10+ 撞樣

Google Pixel 系列深受用家歡迎，即使香港不是行貨銷售地區，依然有大量捧場客。最近坊間流出了 Google Pixel 4 XL 的外型設計圖，為 Pixel 用戶帶來的更理想全屏視覺效果。Google Pixel 4 XL 預計將會採用 Samsung Galaxy S10+ 同款設計，於屏幕右上方開雙孔以放置雙前置鏡頭，使手機成為 Pixel 系列中屏佔比最高的型號。（文：黎生）

雖然設計概念與 Galaxy S10+ 相近，但實際設計還是有明顯分別。從設計圖中可以看到 Google Pixel 4 XL 前置雙開孔面積比較大，加上手機屏幕上方及下方均設有喇叭以提供更理想的立體聲效果，使手機的外型與 Galaxy S10+ 還是有著明顯的差別。

坊間流出了 Google Pixel 4 XL 的外型設計圖，預計 Google Pixel 4 XL 依然會採用 Pixel 系列標誌性的雙材質設計。

其他規格方面，設計圖目前透露了 Google Pixel 4 XL 將搭配屏下指紋解鎖技術，並將將會採用雙主鏡設計。至於推出日期，若參照上代推出時間，Google Pixle 4 XL 可能將於 10 月份才會正式發布。

資料來源：PhoneArena