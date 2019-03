小米傳推雙摺屏手機　第二季平價開售頂爛市

小米雙摺屏手機傳聞即將登場,消息指這款手機將於 2019 年度第二季度,即 4 至 6 月期間上市,以比 Samusng Galaxy Fold 及 Huawei Mate X 超值得多的價格開賣。(文:黎生)

Samsung Galaxy Fold 及 Huawei Mate X 憑嶄新的摺屏設計,成為今年手機市場焦點所在。至於同樣來自中國的小米亦不甘寂寞,早前便在微博上率先發布聲稱自行研發的雙摺屏手機,以吸引用戶的目光。最近市場更有消息傳出,指小米雙摺屏手機將於 2019 年度第二季,即 4 至 6 月期間,在中國正式發布,並於稍後時間在各地正式開售。

摺屏手機售價不菲,不論是 Samsung Galaxy Fold 或 Huawei Mate X 都屬天價產品,但一直主打性價比的小米,則被指會反其道而行。小米雙摺屏手機預計售價為 US $999(即約港幣 $7,841),相比 Samsung Galaxy Fold 的 US $1,980(即約港幣 $15,541)及 Huawei Mate X 的 US $2,600(即約港幣 $20,408),不到一半的定價絕對有「頂爛市」之嫌,繼續貫徹其品形象。



至於規格方面,小米雙摺屏手機應該會與 Galaxy Fold 及 Mate X 看齊,即手機預計將會搭配 Qualcomm Snapdragon 855 處理器、10/12 GB RAM、27W 快充等等新技術。另小米雙摺屏手機的型號則依然未有定案。



來源:MyDrivers