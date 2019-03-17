小米傳推雙摺屏手機　第二季平價開售頂爛市

小米雙摺屏手機傳聞即將登場，消息指這款手機將於 2019 年度第二季度，即 4 至 6 月期間上市，以比 Samusng Galaxy Fold 及 Huawei Mate X 超值得多的價格開賣。（文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 及 Huawei Mate X 憑嶄新的摺屏設計，成為今年手機市場焦點所在。至於同樣來自中國的小米亦不甘寂寞，早前便在微博上率先發布聲稱自行研發的雙摺屏手機，以吸引用戶的目光。最近市場更有消息傳出，指小米雙摺屏手機將於 2019 年度第二季，即 4 至 6 月期間，在中國正式發布，並於稍後時間在各地正式開售。

摺屏手機售價不菲，不論是 Samsung Galaxy Fold 或 Huawei Mate X 都屬天價產品，但一直主打性價比的小米，則被指會反其道而行。小米雙摺屏手機預計售價為 US $999（即約港幣 $7,841），相比 Samsung Galaxy Fold 的 US $1,980（即約港幣 $15,541）及 Huawei Mate X 的 US $2,600（即約港幣 $20,408），不到一半的定價絕對有「頂爛市」之嫌，繼續貫徹其品形象。



至於規格方面，小米雙摺屏手機應該會與 Galaxy Fold 及 Mate X 看齊，即手機預計將會搭配 Qualcomm Snapdragon 855 處理器、10/12 GB RAM、27W 快充等等新技術。另小米雙摺屏手機的型號則依然未有定案。



來源：MyDrivers