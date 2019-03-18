【港鐵撞車】車廂殺喪屍？網民發揮抽水精神極速改圖改歌詞！

港鐵在今日（2019 年 3 月 18 日）凌晨時份測試信號系統時發生嚴重意外，引致兩列地鐵相撞，可幸未有造成嚴重傷亡。香港人繼續發揮「死唔去就要繼續返工」的香港精神，極速改圖改歌詞對事件抽水，等大家今日逼車返工放學，都可以用笑聲帶過。

港鐵信號系統測試發生嚴重意外，好彩事故在凌晨時份發生，兩列地鐵相撞亦只有駕駛員輕微擦傷，實屬不幸中之大幸，記者亦在此希望受影響的港鐵員工工作順利，一切儘快回復正常；請注意此祝福只涵蓋前線受影響員工。香港市民對著「我話 ok 就 ok」的港鐵主席馬時亨，早已經「心如止水」，真係「X」到廢事（X = 鬧），不過既然無人傷亡，大家當然要抽水一番。

港鐵撞車事故的新聞圖片，加入之前信號系統測試廣告的圖片，出奇地配合。（設計圖片）

在研究網民的抽水作品之前，我們《宅民黨》也來參一腳，利用港鐵今次事故的新聞圖片，配合早前升級信號系統的廣告圖片來造圖，效果出奇地配合，似乎港鐵傳訊部當中有人有先見之明。

港鐵炒大鑊網民抽水大集合（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

今次港鐵炒車是港鐵歷史 40 年來最嚴重的意外，從地鐵發布的新聞圖片觀察，兩列車廂嚴重變形，甚有末世災難片味道。果然網民們亦以這個為改圖基調，將《BioHazard》女主角 Claire 同喪屍放入地鐵廂，果然一拍即合。另外，亦有人將《頭文字 D》電影中的對白惡搞，將杜汶澤同鍾鎮濤原本的對話：「我尋晚如果渣 GTR，我洗炒？你揸 GTR 死咗啦！」，改為「如果我坐 MTR，我洗炒？你坐 MTR 死咗啦！」，非常啜核。至於一向抽乾赤壁的漫畫《火鳳燎原》專頁當然亦趁機抽水一番，一張來自火燒連環船的撞船情節，令人看得會心微笑。