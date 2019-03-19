小米黑鯊 2 將有港行！加入屏幕壓力感應、或成電競手機之王？

針對打機而設的黑鯊2剛在北京發表，相對於上代黑鯊2不單有規格上的升級，操控亦有所增強，會否是你下一部入手的電競手機？（文：加里）

沿用獨特的 X 機背設計的黑鯊 2，是次機身兩側各增一條天線、無阻玩家橫持手機時的訊號接收。內裡的運算規格方面，黑鯊 2 用上Qualcomm Snapdragon 855 處理器，最高內置 12GB 記億體及256GB 儲存空間，另又配備 4,000mAh 電池及支援 27W 快速充電，整體規格算是頂級。

黑鯊 2 機身兩側各增一條天線、無阻玩家橫持手機時的訊號接收

為了應付遊戲時產生的熱量，黑鯊 2 加入了一個「塔式全域」液冷系統，採用液冷板及液冷管的雙驅液冷組件設計，官方稱可令處理器核心溫度降低 14 度，更可利用另購的「極冷散熱背夾」進一步降低多 5 度。

黑鯊 2 加入了一個「塔式全域」液冷系統，採用液冷板及液冷管的雙驅液冷組件設計，官方稱可令處理器核心溫度降低 14 度

雖然是電競手機，但黑鯊 2 也有著不錯的拍攝配置，於其機背上可見有 4,800 萬像素標準 + 1,300萬長焦雙鏡頭，屏幕上方有 2000 萬像素前鏡頭。



黑鯊 2 的屏幕為 6.39 吋 19.5:9 顯示比例的 FHD+ AMOLED 全面屏，支援 HDR、108.9% DCI-P3 色域顯示及 MEMC 智能運動補償技術，支援屏下指紋解鎖。除了顯示質素夠強，黑鯊 2 又加入自主研發的「Magic Press」技術，利用屏幕壓力感應操作實現 3D 觸控功能，打機時對屏幕的左半或右半施加壓力即可以當成另一按鍵操作，兩指操控即可達四指聯動效果。

黑鯊 2 又加入自主研發的「Magic Press」技術，利用屏幕壓力感應操作實現 3D 觸控功能

黑鯊 2 國內定價由 3,199 元人民幣起，最高規格的12GB + 256GB版本則售 4,199 元人民幣，同時目前我們已知它亦鐵定將在香港發售，實際時間及定價仍要等待代理的進一步消息。