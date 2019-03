Facebook 新功能設：朋友睇咗呢個po　睇過乜通晒天？冇晒私隱？

Facebook正在測試「Read by Your Friends」新功能,會在動態消息的帖文中顯示你有朋友已經閱讀文章,那豈不是會引起發新一輪私隱危機?

根據專門報道社交網絡新功能的 SocialMediaToday 報道,Facebook 正在測試一項名為「Read by Your Friends」的新功能,朋友會在動態消息上,見到你曾經閱讀的文章標上「你朋友睇咗」(Read by Your Friends),難道朋友連你看過愛情動作片都一清二楚?

Facebook「Read by Your Friends」新功能,朋友會知道你睇過咩文?(設計圖片)

其實大家不須要太緊張,「Read by Your Friends」這個新功能,主要是 Facebook 為了幫助各大網站、專頁推文的新功能;以敝網站為例,假設你的朋友平常並非《01宅民黨》的讀者,但你是我們的忠實擁躉,若果你朋友因為其他人的分享、或者我們的贊助而在 Facebook 上見到《01宅民黨》的帖文的話,這個帖文就有機會顯示「Read by Your Friends」,推薦你的朋友閱讀去跟上最熱門話題;不過你的朋友不會知道究竟是那一位朋友或者有幾多個朋友看過有關帖文。

「Read by Your Friends」會標記曾經有朋友閱讀的帖文,但不會顯示有幾多位及那些朋友曾經閱讀,以保障私隱。( SocialMediaToday.com)

「Read by Your Friends」會標記動態消息上顯示曾經有朋友閱讀的帖文 「Read by Your Friends」並不會顯示那一個朋友或者有幾多位朋友曾經閱讀帖文

換言之,大家並不需要擔心有關私隱的問題,新功能大概是 Facebook 希望增加用戶互動的方法,希望利用一般人想追趕話題的心理,去令人點擊更多文章。除了「Read by Your Friends」之外,Facebook 更新更可能加入遊戲直播,分享朋友的限時動態功能。順帶一提,當然你夠無聊的話,你是絕對可以開一個 Facebook 帳戶只 add 一個朋友,那麼「Read by Your Friends」這個功能就可以令你對該朋友的閱讀習慣瞭如指掌;若果你夠無聊的話。