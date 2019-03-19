iMac 2019 登場！Intel 9 代處理器效能提升 2 倍【Apple HK】

iMac 2019 年版正式推出！Apple HK 在推出新 iPad 系列後，旋即又再為自 2015 年 Retina 版後未有重大更新的 iMac 推出新版本。iMac 2019 設有 21.5 吋及 27 吋版本，更加入於年初發布的最新 Intel 第 9 代處理器選項，效能大幅提升達 2 倍！

iMac 2019 年已經在 Apple HK 官網正式上架，現時訂購最快將會在 3 月 27 日正式付運。當中主打最新的 Intel 第 9 代 Core i9 八核心處理器及 Radeon Pro Vega 48 圖像處理器，則只有 27 吋的頂配版本 iMac 可以額外選配。若果要選購所有最高硬件規格的 iMac 2019（未選擇 Final Cut Pro X 及 Logic Pro X），訂價就高達 $41,758。

iMac 2019 正式登場，主打最新 Intel 第 9 代處理器及 Radeon Pro Vega 圖像處理器。（Apple）

新 iMac 2019 繼續沿用一體式設計，21.5 吋及 27 吋分別配備 Retina 4K 及 Retina 5K 屏幕，可以顯示 1,470 萬像素及 10 億種顏色的畫面。今次新系列加入 Radeon Pro Vega 的圖像處理器系列，分別是 21.5 吋定價 $11,499 的頂配版本，及 27 吋 $17,799 的頂配版本可以選用。至於 3.6GHz 的第 9 代 Intel Core i9 八核心處理器，則只有 27 吋的 $15,399 及 $17,799 兩個版本可以選擇。若果要使用最新處理器配搭最強圖像處理器，就只有選擇 27 吋的頂配版才可以做到。

iMac 2019 不同型號定價（按圖放大）

iMac 2019 提供 2 個 21.5 吋及 3 個 27 吋版本的選項。（Apple）

而除了 27 吋頂配版之外，其他型號的 iMac 2019 均預載 Intel 第 8 代的 Core i3 或 i5 處理器。Radeon Pro Vega 圖像處理器可以為 21.5 吋及 27 吋的 iMac 分別提升 80% 及 50% 的圖像處理效能。而 Intel 第 8 代四核、六核處理器及 Intel 第 9 代六核、八核處理器，對比上一代則分別提升 60% 及 2.4 倍的運算表現。

iMac 2019 功能全面睇（按圖放大）

+ 2

iMac 2019 繼續起用 Retina Display，預載 macOS Mojave，21.5 吋新版本由 $9,999 起，而 27 吋新版本則由 $13,899 起。需要處理大量 3D 圖像及特效影像剪接的專業用戶，可以選配 Radeon Pro Vega 系列的圖像處理器。iMac 2019 年版將會在下週正式在 Apple Store 及 Apple 授權經銷商發售。