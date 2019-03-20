革命「性」商品　Cock Camera 男士下體攝影機　90分鐘持久拍攝

性生活可謂情人之間的一大調劑，良好的性生活絕對會提升雙方的關係，但適當的使用情趣用品輔助，也能保持性生活的新鮮感和樂趣。近日就有創意公司出售一款革命「性」商品－Cock Camera，套在男士下體的攝影機，記錄整個幸福的過程。

真．第一身

這個攝影的的用法是，把「指環」部分套在男士下體上，利用 wifi 連接手機 app 拍攝影片，製造廠強調影片只保留在手機內，不會在 app 有留底，可以放心使用。用家可以在性愛的過程中，拍下和另一半親密的畫面，就算改變什麼動作，也無須再騰出手來拿著相機和遷就角度進行拍攝。

Cock Camera 的大小約和車匙相近（官方圖片）

紅外線夜間拍攝﹑90分鐘續航力

Cock Camera 充滿電後可以連續使用 90 分鐘，筆者相信電量非常足夠。攝錄機支援紅外線夜視拍攝，就算交歡的地方燈光不足，甚至為了情調關燈點蠟燭，也能拍攝到親密影片。產品雖以矽膠製造，可以方便清潔，不過矽膠的防滑效果，會否令套入的過程不太順利，或容易拉扯到皮膚呢。可惜目前只提供 32mm 直徑版本，其他尺寸的圓圈套仍未推出，或者直接推出能調整尺寸的圓圈更能切合不同種族的男士使用。

商業／不法用途？

攝影機支援最高 720p；30fps 或 1080p；15fps 的影片，以及 1280 x 720 的相片，說不上是高質素的效果，但勝在第一身角度拍攝有別一般的畫面。如果將來有廠商用來拍攝 AV 的話，應也會引來一鼓熱烈討論。而這個攝影機推出的本意和構思都十分好，如果兩方都同意使用的埸合，應會為性生活帶來新衝擊。不過記得要詢問對方的意願和想法，才決定使用與否，互相認同和信任的性關係，才能使彼此在過程中感到歡愉。