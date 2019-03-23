【KAWS HOLIDAY 拍攝攻略】COMPANION點影先靚？各大影相位親身試

KAWS 與 AllRightsReserved 聯手合作推出的《KAWS︰HOLIDAY》亞洲巡遊展覽來到了香港站，由即日起至 3 月 31 日，巨型的 KAWS COMPANION 吹氣公仔都會在維港停泊，供市民與之合照「打卡」。

不過雖然今次的 KAWS COMPANION 身長 37m、甚為巨型，然而與年前的吹氣鴨仔 Rubber Duck 不同，停留的位置附近沒有太多公眾可以進入的高位場所，要影得靚、自拍得到都不是一件易事。

筆者今日就走訪維港兩岸，走訪各個大家可能會想到的地方，發現絕大部份地點拍攝 KAWS COMPANION 的效果都未如理想，甚至可以「中伏」來形容，以下就為大家逐一評價。

KAWS COMPANION 泊位示意圖

1. 尖沙咀海傍

COMPANION 並非如想像中巨大（紅圈示）

如果不想要迫人的 Fans，可能會想到從尖沙咀文化中心對開的海傍位置影過去，但其實 COMPANION 並非如想像中巨大，如果缺乏一部具長距變焦能力的相機的話，單以手機拍攝難以拍得具好效果的相片。

另外由於角度關係，在此看到的 COMPANION 角度近乎水平，只能看見身側的手手腳腳。

推薦度：✭✭✭✩✩

2. 搭乘天星小輪

要更近距離拍攝到 KAWS COMPANION 的話，搭乘天星小輪會是比尖沙咀海傍的更佳選擇，往返尖沙咀與中環／灣仔的航線，有絕大部份時間都可以在一旁拍得到 COMPANION。

不過其實所謂的「更近」依然距離甚遠，而觀賞角度亦沒有多大變化，頂多只是在小輪上，可以拍到較多變化的構圖罷。

推薦度：✭✭✭✭✩

3. 搭乘「張保仔」號

要搭船的話，其實往返維港兩岸的觀光帆船「張保仔」號會更容易拍攝得到 COMPANION，除了航線上比起天星小輪更為接近，船家更會在 KAWS COMPANION 的對出海面多停留一段時間。

然而，即使有票價優惠，一張船票都要 ＄160 以上，如果只是為拍攝巨型吹氣公仔，其實不太化算。

推薦度：✭✭✭✩✩

4. 金紫荊廣場

位於灣仔的金紫荊廣場，地理上是比尖沙咀更接近 KAWS COMPANION 停泊的位置，但由於面向方向的關係，在此處可以拍攝的 COMPANION 只能見到腳板底，可謂意義全失。

推薦度：✭✩✩✩✩

不過，從金紫荊再走過一點，可以見到以港漫為主題的「香港動漫海濱樂園」，拍不到 KAWS COMPANION，來這裡與一眾港漫人物合照也不錯。

「假叔叔」好像在「度位」與 COMPANION 自拍呢…

5. 10 號碼頭／摩天輪

金紫荊不行，那位於另一端的中環碼頭、甚至位勢更高的摩天輪又如何？Sorry，效果一樣不太好。

事關 COMPANION 本身雖然比 Rubber Duck 長，但橫躺在海面上的它卻欠缺高度，而且碼頭與摩天輪本身與它都有一定距離，拍出來的相片只能見到 COMPANION 頭部一隅。

推薦度：✭✩✩✩✩

6. 中西區海濱長廊 － 中環段

其實此處亦即政府總部、添馬公園對出的海濱位置，正正就是 KAWS COMPANION 停泊位，旁邊欠缺高樓，要拍攝的話，必須要去到海傍位置，幸而效果算是這麼多地方最好，而且因為不需要變焦的關係，要自拍的話其實別無他選。

推薦度：✭✭✭✭✭

7. 沒有地點限制的 － 航拍？

添馬公園對出的海濱位置欠缺像 Rubber Duck 展出時周遭可供公眾出入的高地，使 KAWS COMPANION 的拍攝角度受限，然而這僅限於「地上」 － 相信有不少航拍發燒友會想到用航拍機從空中拍攝 KAWS COMPANION 的全貌，然而這樣其實有可能觸犯法例。

根據民航處年前發布的無人機操作指引，香港目前有五大禁飛區，而維港兩岸就是其中之一，再加上添馬公園位處解放軍總部與政府總部附近，位置就更是敏感，各位還是不要存僥倖心態了。

另外，在維港兩岸各處、甚至是 KAWS COMPANION 的展覽區，都有明確標示不準使用航拍機：