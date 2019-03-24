Starbucks 星巴克迷又有理由去東京看櫻花！「星巴克臻選 東京烘焙工坊」（STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO）正開設在目黑區這「夜櫻名所」，想知全球第5家「星巴克臻選」頂級規格分店跟一般星巴克有多大分別？馬上看筆者為大家帶來的直擊報導。

「星巴克臻選 東京烘焙工坊」

全球只有五間的「星巴克臻選」，包括：西雅圖、紐約、米蘭、上海和 2019 年 2 月才開張的東京店。位於中目黑的「星巴克臻選 東京烘焙工坊」樓高四，面積三千平方公尺，各層都出售不同的星巴克產品，保證不是一般星巴克能夠找到。由知名的建築師隈研吾設計內部裝潢，配合目黑川的櫻花美景，內部也充滿了櫻花元素。貫串四層的落地大玻璃，令室內的光線非常充足，不論是來嘆咖啡還是打卡拍照也能體會到設計者的心思。

一樓：巨型咖啡豆烘焙機

只要一進入店內，看到有一部巨型咖啡豆烘焙機，專業的烘焙師由打開麻布袋倒出咖啡豆，到放入機內烘焙，整個過程都可以在旁邊看著。而且「星巴克臻選」的咖啡都是由這裡即時烘焙出來，因此味道多少也會和普通星巴克不同。如果你懂得日文，更可以和烘焙師了解不同咖啡豆的特色。客人喜歡這裡烘焙出來的咖啡豆的話，也可以直接購買。

巨型咖啡豆烘焙機（陳錦洪 攝）

現埸製 Princi 麵包

每間的「星巴克臻選」都和義大利的麵包店「Princi」合作，大家可以嘗到「Princi」80款的麵包，以及各種西式獨家限定料理。同時，這也是「Princi」首間在日本開設的分店，麵包師現埸進行麵包製作。即埸烘焙的星巴克咖啡，配上新鮮出爐的麵面，絕對是完美組合。

二樓：星巴克「TEAVANA」

星巴克在咖啡事業外發展出的另一品牌「TEAVANA」，主打茶飲和茶味甜品，大家能在這體會到與別不同的星巴克。「TEAVANA」提供的不只是傳統的日本茶飲，更有著別具特色的水果茶。另外，二樓的坐位可以自到整個一樓的景觀，精心設計的銅製櫻花裝飾和蒸餾管，把星巴克的格調推上另一層次。

三樓：「ARRIVIAMO BAR」星巴克酒吧

東京星巴克臻選最令筆者驚喜的，絕對是這個酒吧區。啤酒、威士忌，甚至是義大利餐前酒都能供應。同時，也可以品嘗到使用星巴克咖啡的雞尾酒。但如果想坐在吧檯欣賞職員的調酒過程，就要進行預約留坐，或早點前往吧檯等位。三樓也設有戶外坐位，只要把握櫻花季節前往，就能把目黑川的櫻花盡收眼底。

三樓也有專業烘焙帛進行咖啡烘焙（陳錦洪 攝）

四樓：AMU TOKYO

如果是一大班朋友來的話，四樓就最適合你們。以長檯為主的四樓，提供一個可以容納較多人的互動空間。「星巴克臻選」也會定期在這舉行活動，例如咖啡品嘗會﹑咖啡沖調工作坊等。

筆者親身體會：超人氣勁長龍、盡早到場取票

「東京星巴克臻選」開放時間由早上 7 時到晚上的 11 時，但不要以為開放時間長就可以隨便選一個時間去，因為新開張加上櫻花季的關係，「東京星巴克臻選」的人流行多，入埸前都是先取票，再排隊。取票後可以掃 QR Code 看排隊情況，筆者建議遊客早一點去取票，再到目黑的其他地方遊覽會更加有效率（步行約 5 分鐘有唐吉軻德）。

「STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO」也有一些限定的產品，目前都是以櫻花為主題，獨家的商品都以白和粉紅作配色。同時，也有不少「星巴克臻選」系列的產品，買作送給熱愛咖啡的朋友作手信，應該非常適合。

「星巴克臻選 東京烘焙工坊」

地址：東京都目黒区青葉台2-19-23

交通：從 Metro 中目黑站徒步十分鐘

營業時間：0700－2300