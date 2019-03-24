一拳超人冇呃你！埼玉式訓練超有效　網民跟操30日即瘦身變大隻佬

數碼生活
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《一拳超人》以埼玉老師平凡但無敵的一拳而令人著迷，漫畫內別人眼中的超強「怪人」，大部分都被埼玉老師一拳 K.O。可是，埼玉老師強大的背後所付出的是嚴格訓練，但操練方法卻比想像中簡單。他公開了訓練內容後，不單是漫畫的角色聽罷後嚇一跳，漫畫讀者都感到驚訝（有趣）。而現實中，就有一名讀者跟足這個訓練餐單，沒想到成果是這麼令人吃驚。

一拳超人訓練內容

《一拳超人》故事中，埼玉老師曾向敵人和徒弟積羅斯（ジェノス）公開自己的訓練內容：每天掌上壓 100 下﹑仰臥起坐 100 下﹑深蹲 100 下，以及 10 公里跑步。在超人系漫畫內，以上的訓練簡直是普通得不能再普通，他的徒弟連「螺旋燒毀炮」都可以使出的同時，竟被透過這種訓練變強的埼玉一拳嚇得不能彈動。這個訓練餐單放回現實是能夠做到，因此很多讀者都把這當成作者 ONE 的幽默。

漫畫中，埼玉公開自己的「地獄式」訓練清單，原來非常簡單！（網上圖片）

網民三十日挑戰

Facebook 有位名為「Sean Seah」的新加坡網民，決定進行埼玉老師的訓練內容。現時 38 歲的 Sean，怕一開始難以適應訓練的強度，因為把訓練分為 10 個等級。而自己就由第 5 級開始訓練：掌上壓 50 下﹑仰臥起坐 50 下﹑深蹲 50 下，以及 5 公里跑步。

埼玉老師沒有說謊

Sean 維持了 7 天後，已經減少了 2.8 公斤﹑內臟脂肪下降 1，身體年齡也降低 3 歲。而且在第十七﹑二十二分別提升訓練等級，到第二十三天終於和埼玉老師一樣的訓練內容。連續進行三十天的訓練後，對比訓練前，身材的變化非常明顯。小肚腩變成隱約可見的六舊腹肌，胸肌也明顯脹大，線條清楚可見。體重也足足下降了 5 公斤，不過 Sean 沒交代肌肉重量和身脂的改變，但光看身材的變化，已經證明了《一拳超人》的訓練當作瘦身或肌肉鍛鍊是可行的。

Before：左／After：右（Sean Facebook 截圖）

點擊下圖看訓練成效：

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不要盲目訓練

雖然這名網民跟足《一拳超人》的指示，身材有很大的進步，不過長時間進行同樣的訓練，並非最健康的做法。第一，肌肉在鍛鍊後要休息，不能每天都進行重複的鍛鍊。第二，長跑會對膝蓋產生一定的壓力和傷害，太重的人士不適合用來減肥。第三，注意動作的姿態，做錯不但練不到應有的肌肉，更很大機會受傷。這只是基礎的肌肉訓練注意事項，如果大家也想成為埼玉老師，就要評估個人能力，不要盲目跟從。

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