PayMe 信用卡儲分賺里數攻略　0成本換機票 邊張信用卡最抵玩？

PayMe 可算是朋友間轉錢最方便的電子支付工具，食飯夾錢用上 PayMe 連 1 元 5 毫的尾數，都很方便轉給朋友。其實這只是 PayMe 最基本的功能，只要懂得玩，甚至可以用 PayMe 賺取各種著數！想知做法如何？看以下教學詳細了解。

PayMe 真係「pay me」畀錢我賺

PayMe 可以分別綁定不同銀行發行的信用卡和銀行戶口，增值使用信用卡，提存則是銀行戶口。而市埸上部分的信用卡會當增值 PayMe 這個動作為「消費」，因此只要用信用卡增值 PayMe，再把這些錢重新存入自己的個人銀行戶口，即可完成「0成本」賺取信用卡著數的過程。

每月穩定 $5000 消費

每月可以由信用卡過 $5,000 到 PayMe 戶口，轉句話說每個月就可以賺取相等於 $5,000 消費的著數。現在的信用卡著數大多有關以下三大範疇：飛行里數﹑現金回贈，及迎新優惠。加上，不是每張信用卡都承認 PayMe 增值是消費，要拿盡著數就要留意下圖的信用卡。

＊圖片只供參考，銀行可更改信用卡回贈內容，申請前請查詢相關銀行

渣打／Citi 信用卡最抵玩？

如果大家是希望申請一張新的信用卡「玩轉」PayMe 的話，可以考慮 Citi Bank 信用卡 先賺迎新禮物，根據不同的信用卡也可以賺取里數或現金回贈（看個人喜好）。而里數回贈的話，渣打亞洲萬里通卡和 DBS Black World 等 $6 就得到一里的會較優惠。不過大家要注意，較主流的匯豐﹑恒生，美國運通（AE卡）等都不能透過 PayMe 賺取優惠。