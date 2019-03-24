Samsung Galaxy Fold 現身跑分網　成績令人意外

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Samsung Galaxy Fold 距離正式推出還有一個月左右的時間，日前更現身測試手機效能的 Geekbench 跑分網。這台採用摺疊屏幕的手機，其得分並未能與現在主流採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器及 12GB RAM 手機看齊，表示了 Samsung 至今仍未完成系統優化及軟件方面的相關功能，相信 Samsung 在 4 月 26 日開賣前還有很多工作要做。（文：加里）

另一個有趣的地方是，Geekbench 顯示的 Samsung Fold 型號為 SM-F900F，亦即該手機的國際版本，與過去測試機慣用 Exynos 處理器有出入。如果真的只有 Qualcomm Snapdragon 855 版本的話，幾乎可以肯定 Galaxy Fold 將不會有 Exynos 版本。

Samsung Galaxy Fold 在 Geekbench 中的成績並不突出。（GSMArena）

說回跑分結果，Galaxy Fold 單核表現有 3,418 分，多核更有 9,703 分。不過，這些分數甚至低過 Galaxy S10，就算柔派 FlexPai 還比它高。不論這個 Geekbench 的分數是真是假，可以肯定相關人士使用的 Galaxy Fold 並不是最終版本。

來源：GSMArena

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